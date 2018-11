Uma em cada quatro mulheres pode mudar voto e não sabe número do candidato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao longo de toda esta pré-eleição a indecisão feminina foi maior do que a masculina. A um dia da eleição, pesquisa Datafolha mostra que 26% das mulheres dizem que seu voto ainda pode mudar e que 25% delas não sabe o número do candidato.

Na pesquisa realizada quarta (3) e quinta (4), esses índices eram 31% e 29% respectivamente.

Entre os homens, 17% dizem que seu voto pode mudar, e 18% desconhecem os dígitos a serem colocados na urna para efetivar o voto.

As mulheres são 52,5% dos eleitores neste ano.

Perguntados qual a chance de mudar seu voto, 27% de homens e mulheres dizem ser grande, 42% dos homens e 46% das mulheres dizem ser média, contra 30% dos homens e 26% das mulheres que dizem ser pequena.

Nesta última pesquisa antes das eleições, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 30% das intenções de voto das mulheres (era 28% na quinta, 4), contra 42% das intenções masculinas.

Fernando Haddad (PT) tem 21% dos votos femininos (era 23% no dia 4) e 23% dos masculinos.

Bolsonaro segue o mais rejeitado entre as mulheres (49% contra 36% de Haddad), enquanto o candidato petista é o mais rejeitado entre os homens (46% ante 38% de Bolsonaro).

Nas simulações de segundo turno, o capitão reformado ganha em todos os cenários entre os homens e perde em todas as simulações entre as mulheres.

No que parece ser o cenário mais provável pela pesquisa, entre Bolsonaro e Haddad, o candidato do PT tem 45% dos votos das mulheres e o do PSL, 40%. Entre os homens o quadro se inverte, e Bolsonaro ganha distância: 51% votariam no capitão, ante 40% em Haddad.

A intenção de votar nulo ou em branco também é maior entre elas. Se em pesquisa realizada em 20 e 21 de agosto, 25% pretendiam votar nulo ou em branco, hoje são 7%. Entre os homens, são 4% -em agosto eram 18%.

Ainda são 6% das mulheres que declaram não saber em quem votar, contra 3% dos homens.

A pesquisa Datafolha foi feita com 19.552 entrevistados em 382 municípios brasileiros e foi registrada no TSE com o número BR-01584/2018. Os contratantes são a Folha e a TV Globo, a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, 95%.