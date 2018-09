Uma experiência única na floresta africana

Da redação

À beira da vasta floresta tropical de Nyungwe, em meio a paisagem montanhosa do sudoeste de Ruanda, o One&Only Nyungwe House, abre suas portas e começa a receber hóspedes a partir de 01 de outubro de 2018. O local escolhido para receber o segundo Resort de Natureza da rede One&Only (oneandonlyresorts.com) é uma exuberante plantação de chá em funcionamento, ao lado de uma das maiores e mais bem preservadas florestas tropicais da África. O One&Only Nyungwe House proporcionará a seus hóspedes a oportunidade de desbravar lugares onde poucos já estiveram, prometendo experiências realmente únicas.

O local é simplesmente imerso em uma beleza selvagem e cercado por vistas impressionantes da selva e todos os elementos do resort foram cuidadosamente planejados, com restaurantes que prezam o conceito farm-to-table, SPA com tratamentos naturais Africanos, além de experiências desenhadas para que os hóspedes descubram a região com autenticidade. Tudo pensado para valorizar a natureza e as tradições e conservação do local.

“É um grande privilégio e uma honra anunciar a abertura do One&Only Nyungwe House e proporcionar aos nossos hóspedes a rara oportunidade de explorar este local remoto e autenticamente selvagem. Nossos hóspedes poderão fazer trekking ao lado de chimpanzés, conhecer os macacos Mangabey (ameaçados de extinção), caminhar entre majestosas árvores de mogno e observar orquídeas, borboletas e pássaros exóticos”, diz Philippe Zuber, presidente e diretor de operação do One&Only Resorts. “Criamos um oásis de ultra luxo que celebra todos os momentos nessa incrível selva remota. O café da manhã durante o nascer do sol, a ioga em uma casa na árvore ou os coquetéis noturnos à beira de uma fogueira: tudo é especial”.

Os 23 quartos e suítes do One&Only Nyungwe House foram concebidos para se adaptarem harmoniosamente com o ambiente natural do entorno, valorizando o artesanato local africano, sem perder o aspecto contemporâneo. As lareiras das acomodações são abastecidas com eucaliptos perfumados, garantido fragrâncias irresistíveis, e nas espaçosas varandas privativas, vistas da floresta tropical de tirar o fôlego. Em meio a tamanha preciosidade natural, o One&Only Nyungwe House considera que a conservação da natureza e o apoio às comunidades locais são de extrema importância.

Dentre as experiências disponíveis, os hóspedes têm a oportunidade de participar do Umuganda – um projeto nacional em Ruanda no qual os moradores passam a manhã do último sábado de cada mês trabalhando com a comunidade local, seja no desenvolvimento de infraestruturas ou para ajudar na proteção ambiental.

Trekking, observação de estrelas e atividades ao ar livre Os hóspedes do One&Only Nyungwe House terão a oportunidade de escolher entre uma variedade de experiências cuidadosamente selecionadas. Além do trekking com os chimpanzés e da observação das espécies raras de macacos na floresta, os hóspedes podem também desfrutar de uma ampla gama de atividades ao ar livre, desde observação de pássaros até caminhadas pelas copas das árvores, no topo da floresta tropical. Diversas trilhas diferentes saem do resort e levam até o coração da selva, em locais surpreendentes. Dentre elas, a Karamba Trail passa por uma antiga mina de ouro e a Mount Bigugu Trail, uma das mais desafiadoras, abrange o pico mais alto do parque, com vistas deslumbrantes sobre o Lago Kivu, as colinas dramáticas e a abundante flora e fauna locais.

Outras atividades imperdíveis incluem observação das estrelas e caminhadas noturnas, sobrevoo de helicóptero sob a surpreendente paisagem local, exercícios físicos em um acampamento de treinamento, aulas de arco e flecha, introdução às técnicas das hortas africanas e aos segredos dos chás africanos.