‘Uma Fina Camada de Gelo’ entra em cartaz na Cinemateca

Da redação

O documentário ‘Uma Fina Camada de Gelo’, que trata da cena autoral curitibana, faz sua primeira temporada na Cinemateca de Curitiba, onde estreou em julho passado. Com direção do gaúcho Vinicius “Tchê” Ferreira, o documentário faz parte de um projeto homônimo, cujo lançamento aconteceu em 2017, com o livro de Eduardo Mercer ‘Uma Fina Camada de Gelo: O rock Autoral e a Alma Arredia de Curitiba’.

A temporada na Cinemateca será de 15 a 20 de novembro, às 16 horas, com ingressos a R$10.

Desde 2013 trabalhando no projeto, Ferreira foi descobrindo histórias e personagens ao longo da empreitada de entrevistas. E logo se deu conta que para cumprir o objetivo inicial – falar sobre a produção musical nascida entre os anos 80 e meados dos anos 90 – teria que abordar antes a produção setentista, que gerou bandas importantes como Blindagem, A Chave e Contrabanda/Beijo AA Força.

A narrativa foi sendo construída a partir de alguns aspectos que ficaram claros para o diretor ao longo da pesquisa, como o questionamento sobre o que é fazer sucesso, como o encaram os que conseguiram alcançar um ponto mais alto e o que dizem aqueles que conquistaram espaço dentro de um nicho particular, além da questão de como manter-se financeiramente trabalhando exclusivamente como músico. São todas questões que perpassam as entrevistas com produtores, jornalistas, músicos e donos de bares.

Ferreira optou, também, por aproximar o olhar de uma produção mais contemporânea para falar sobre como a internet fez a diferença. Na avaliação do diretor, tudo que era feito da forma punk do ‘faça você mesmo’, nos anos 70, 80 e 90, abriu caminhos para as novas gerações administrarem melhor suas escolhas e agendas sem a tutela de gravadoras.

Serviço

O que: ‘Uma Fina Camada de Gelo’, Vinicius Ferreira.

Quando: De 15 a 20/11/2018 às 16h.

Onde: Cinemateca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174)

Quanto: R$10.