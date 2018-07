'Uma performance vergonhosa', afirma John McCain

Folhapress

WASHINGTON (FOLHAPRESS) - Horas depois de o presidente Donald Trump colocar em dúvida as conclusões da inteligência americana sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016, as manchetes dos jornais e emissoras do país falavam do choque e da contrariedade de membros do Congresso e do governo com o teor da fala dele.

"Foi uma das performances mais vergonhosas de um presidente americano na história", afirmou o senador John McCain, 81, baluarte do Partido Republicano nos EUA.

O presidente afirmou nesta segunda (16) que Putin deu uma "poderosa negativa" à acusação de intromissão no processo eleitoral americano e disse que não havia motivos para duvidar do mandatário.

As declarações, bem como a postura amigável de Trump para com o mandatário russo, repercutiram mal nos EUA.

Uma das manifestações mais incisivas veio do chefe da inteligência nacional, Dan Coats. Em rara nota, o conselheiro de Trump reafirmou as conclusões de agências governamentais sobre a interferência do Kremlin em 2016.

"Temos sido claros em avaliações sobre a intromissão russa nas eleições e seus esforços contínuos e generalizados para minar nossa democracia", escreveu Coats. "Continuaremos a fornecer informações diretas e objetivas em apoio à segurança nacional."

"Nem sei o que dizer. Ele prefere considerar a palavra da KGB [agência de espionagem russa] à do FBI", afirmava um estupefato comentarista na CNN Philip Mudd, que foi diretor da CIA e do FBI.

A caminho de Washington, o presidente usou as redes sociais para reafirmar que "tem grande confiança" nas forças de inteligência do país.

"Mas também reconheço que, para construirmos um futuro melhor, não podemos nos centrar só no passado. Na condição de duas das mais poderosas potências nucleares do mundo, precisamos nos dar bem", escreveu Trump.

A estratégia diplomática, porém, não foi bem avaliada pelos correligionários.

"Foi uma oportunidade perdida para responsabilizar a Rússia pelo que fez em 2016", disse o senador Lindsey Graham, que costuma defender Trump no Congresso.

"O presidente precisa compreender que a Rússia não é nossa aliada", declarou, em nota, o republicano Paul Ryan, presidente da Câmara.