Uma seleção com os piores da Copa 2018 e duas com os melhores

Redação Bem Paraná

A Copa do Mundo de 2018 já teve 62 dos seus 64 jogos disputados. Não falta material para escolher os piores da competição, até o momento. Com base na análise das partidas e também em estatísticas, o Bem Paraná organizou um time com os 11 piores jogadores da competição, escolhendo um por posição.

Nesse caso, a equipe dos “pernas-de-pau” da Copa seria:

Goleiro: Caballero (Argentina)

Lateral-direito: Piszczek (Polônia)

Zagueiro: Murillo (Panamá)

Zagueiro: Torres (Panamá)

Lateral-esquerdo: Maaloul (Tunísia)

Volante: Carlos Sánchez (Colômbia)

Meia: Al Jassam (Arábia Saudita)

Meia: Iwobi (Nigéria)

Atacante: Pavón (Argentina)

Atacante: Ruidíaz (Peru)

Atacante: Bouhaddouz (Marrocos)

Após as semifinais, o time dos melhores, escolhido pelos jornalistas do Bem Paraná, tem a seguinte formação:

Goleiro: Pickford (Inglaterra)

Lateral-direito: Trippier (Inglaterra)

Zagueiro: Mina (Colômbia)

Zagueiro: Godin (Uruguai)

Lateral-esquerdo: Rodríguez (Suíça)

Volante: Kante (França)

Meia: Modric (Croácia)

Meia: De Bruyne (Bélgica)

Ponta: Hazard (Bélgica)

Ponta: Mbappe (França)

Centroavante: Cavani (Uruguai)

Outra seleção provisória dos melhores da Copa até o momento é feita pelo site inglês WhoScored, especializado em análise de desempenho. Nesse caso, o time com os 11 melhores tem:

Goleiro: Schmeichel (Dinamarca)

Lateral-direito: Mario Fernandes (Rússia)

Zagueiro: Mina (Colômbia)

Zagueiro: Granqvist (Suécia)

Lateral-esquerdo: Marcelo (Brasil)

Meia central: Rakitic (Croácia)

Meia central: Modric (Croácia)

Meia direita: Trippier (Inglaterra)

Meia esquerda: Neymar (Brasil)

Atacante: Hazard (Bélgica)

Atacante: Kane (Inglaterra)