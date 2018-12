Unesp divulga lista de aprovados para segunda fase de vestibular

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou, na manhã desta segunda-feira (3), a lista dos candidatos convocados para a segunda fase de seu vestibular. Os aprovados farão as provas nos dias 16 e 17 deste mês, um domingo e uma segunda-feira.

No primeiro dia, serão 24 questões, sendo 12 de ciências humanas e 12 de Ciências da Natureza e Matemática. Na data seguinte, serão 12 questões de Linguagens e Códigos e a redação.

As provas da segunda fase serão aplicadas em 31 cidades paulistas, além de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Entre as 7.365 vagas oferecidas no vestibular 2019 da Unesp, há 175 opções de entrada para cursos de graduação, distribuídas por 23 cidades paulistas.

Desse total, 50% é destinado ao sistema de reserva de vagas para educação básica pública. No ano passado, a porcentagem de ingressantes oriundos de escolas públicas foi de 55,8%.

Neste ano, o curso mais concorrido é o de medicina, oferecido na unidade de Botucatu, cuja relação candidato/vaga é 307,8.

A lista final com os nomes dos classificados será divulgada no site da Vunesp, que realiza o vestibular da Unesp, no dia 1º de fevereiro de 2019. Os aprovados terão até o dia 4 de fevereiro para fazer a matrícula virtual. Após a primeira lista, a universidade diz que vai fazer outras oito convocações entre fevereiro e março deste ano.