Unespar e UEL abrem concurso para contratar professores temporários

As universidades estaduais de Londrina (UEL) e do Paraná (Unespar) divulgaram edital de seleção de docentes temporários. Na Unespar são ofertadas 102 vagas nos sete câmpus e as inscrições devem ser feitas até esta terça-feira (16). Já o concurso da UEL é para cadastro de reserva, as inscrições podem ser feitas de 22 de outubro a 5 de novembro.

O regime de trabalho é de até 40 horas semanais, com remuneração de até R$ 8,2 mil, em ambas as universidades. O objetivo é selecionar professores para o primeiro semestre de 2019. Os editais podem ser acessados nos seguintes endereços: http://www.uel.br/prorh/selecao/pss/2018/062/062_2018_abert.pdf e http://progesp.unespar.edu.br/menu-principal/concursos-publicos/concurso-publico/edital-n-032-2018-cpps.</p>

A Unespar agendou a prova para o dia 20 de novembro, nos câmpus correspondentes das vagas pleiteadas. A avaliação didática será após a prova escrita.

Na UEL, a inscrição será nas Secretarias dos seus respectivos departamentos, com a entrega do requerimento assinado e documentação exigida no edital. A relação de candidatos deferidos, salas e locais das provas serão divulgados no dia 26. As provas serão no dia 10 e 21 de dezembro e a previsão de divulgação do resultado é dia 18 de janeiro.

PROFESSOR PERMANENTE - O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento (PPGSeD), da Unespar - Campo Mourão, abriu processo seletivo para preenchimento de três vagas de docente permanente, nas linhas de pesquisa “Formação Humana, Processos Socioculturais e Instituições” (uma vaga) e “Formação Humana, Políticas Públicas e Produção do Espaço” (duas vagas).

O período de inscrição vai até 6 de novembro. Os interessados devem apresentar os documentos de acordo com edital disponível na página do programa http://ppgsed.unespar.edu.br/