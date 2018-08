União Europeia quer acabar com mudança do horário de verão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta sexta-feira (31) que o bloco deve encerrar a prática de alternar entre o horário de verão e o horário de inverno, após uma pesquisa indicar que a maior parte dos cidadãos da União Europeia se opõe à prática.

O levantamento, organizado pela própria comissão entre julho e agosto, teve participação de 4,6 milhões de europeus e mostrou que 84% deles querem acabar com a troca de horários e preferem manter o horário de verão durante o ano inteiro, disse Juncker à televisão alemã, acrescentando que irá debater o plano com comissários da União Europeia.

A lei atual do bloco, de 1996, exige que todos os 28 Estados-membros adiantem seus relógios em 1 hora no último domingo de março e voltem para o horário de inverno no último domingo de outubro -o verão acontece no meio do ano no hemisfério norte.

A proposta de Juncker é acabar com essa exigência e obrigar os países a terem apenas um horário um ano inteiro. Mas cada Estado-membro poderá definir qual horário vai seguir, se o usado durante o inverno ou o de verão.

Uma pesquisa recente indicou que a mudança de horário atrapalha rotinas de sono e pode impactar na produtividade no trabalho. Por isso, a Finlândia pediu a mudança na lei.

Qualquer alteração, porém, ainda depende da aprovação de todos os países e do Parlamento Europeu. A expectativa é que esse processo possa demorar até dois anos.