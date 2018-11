Única mulher governadora deve ficar fora do segundo turno em Roraima

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidata à reeleição, Suely Campos (PP), única mulher a governar um estado atualmente no país, não deve chegar ao segundo turno conforme pesquisas feitas pelo Ibope sobre a disputa eleitoral em Roraima.

Alvo de críticas dos rivais desde o início da campanha, Suely alcançou 12% dos votos válidos segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira (5), distante dos 35% de Antônio Denarium (PSL) e dos 47% de José de Anchieta (PSDB). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os pontos questionados por rivais estão a falta de merenda em escolas, os atrasos salariais do funcionalismo público, transtornos no transporte de estudantes e os problemas causados pela imigração em massa de venezuelanos no estado.

"Como falar que Roraima cresce?", questionou Fabio Almeida (PSOL), candidato ao governo do estado, no último debate entre os postulantes ao cargo.

Nos últimos dois dias, a capital do estado, Boa Vista, tem abrigado dezenas de carreatas de candidatos, a maioria delas de Anchieta e Denarium.

Suely diz que governou em tempos de crise econômica, fiscal e imigratória e que aposta em conseguir resolver a questão elétrica -Roraima é o único estado fora do sistema interligado nacional e depende de termelétricas ou da Venezuela- e regularizar terras, para dar segurança jurídica aos proprietários e atrair investimentos.