Unicamp divulga lista de aprovados para a 2ª fase do vestibular 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou, na manhã desta sexta-feira (7), a lista de candidatos aprovados na primeira fase de seu vestibular.

Segundo a Comvest (comissão que organiza o vestibular da instituição), 18.933 pessoas estão aptas a fazer a segunda fase de provas. Nesta edição, 69.761 fizeram a prova da primeira fase.

Os aprovados deverão fazer todas as provas da segunda fase independentemente do curso escolhido. A segunda fase será realizada nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2019 e será composta por provas dissertativas —elas serão idênticas para todos os candidatos.

No dia 13, os participantes vão escrever uma redação e responder a questões de língua portuguesa e literatura. No dia 14, serão respondidas as questões de matemática, geografia e história. No último dia, 15 de janeiro, os candidatos vão resolver as provas de física, química e biologia.

Os aprovados precisam ficar atentos aos locais de prova porque eles não são necessariamente os mesmos onde eles fizeram a primeira fase do vestibular.

Para saber o local de provas da segunda fase, o candidato terá que entrar na página da Comvest na internet e inserir o número de inscrição ou o nome.

O vestibular 2019 da Unicamp está selecionando 2.589 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação. A primeira chamada será divulgada no dia 11 de fevereiro. Os convocados deverão efetivar a matrícula pela internet no dia 12 de fevereiro também no site da Comvest.