Unicamp é a melhor universidade da América Latina, diz ranking inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) é a melhor instituição de ensino superior da América Latina, segundo nova publicação do conceituado ranking britânico Times Higher Education.

A universidade já aparecia em primeiro lugar no ranking do ano passado, uma posição à frente da USP (Universidade de São Paulo). O Brasil domina a lista latina, com 43 das 129 universidades listadas.

Seis universidades brasileiras estão no top 10, e a maior parte delas subiram de posição em relação ao ano anterior. Além de Unicamp e USP, entre as melhores aparecem Unifesp (Universidade Federal de SP), que saltou do 7º para o 4º lugar; PUC-Rio, hoje no 7º lugar, antes no 9º; UFMG (Universidade Federal de MG), que saiu do 11º lugar para o 9º; e UFRGS (Federal do RS), hoje no 10º lugar, que antes não aparecia no ranking.

Apesar da superioridade no ranking geral, o país falha em pontos específicos, segundo análise da publicação. É o caso da internacionalização das universidades. Enquanto Equador e Chile marcam 71,6 e 66,4 nesse indicador (em uma nota de 0 a 100), a nota do Brasil é 28,4.

A Times Higher Education afirma, porém, que "uma série de universidades notáveis da América Latina não aparecem no ranking porque não enviaram dados".

Dez universidades mais bem colocadas no ranking:

1. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

2. Universidade de São Paulo (USP)

3. Pontifícia Universidade Católica do Chile (Chile)

4. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

5. Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey (México)

6. Universidade do Chile (Chile)

7. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

8. Universidade de Los Andes (Colômbia)

9. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

10. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)