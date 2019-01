Único Santuário Ortodoxa da Grande Curitiba fica em São José dos Pinhais

Redação Bem Paraná com assessoria

Em uma rua calma próxima à movimentada Avenida Rui Barbosa em São José dos Pinhais está o Santuário Ortodoxo Virgem Desatadora dos Nós, o único da cidade e da Região Metropolitana de Curitiba. Há quase quatro anos, o local recebe fiéis para missas durante a semana e também para a tradicional celebração aos domingos, além de eventos especiais como a Missa de São Bento.

Para o padre Jorge Luiz Rosá, responsável pelo Santuário, o objetivo é trazer cada vez mais fiéis para a igreja e as mídias sociais são uma importante estratégia para atingir um público maior – a página do Santuário já conta com mais de cinco mil curtidas. "Estamos presentes no Facebook, Instagram e também pelo WhatsApp. Isso facilita a comunicação com os fiéis e a disseminação da nossa fé também pela internet", conta o padre que foi o primeiro sacerdote brasileiro ordenado na Igreja Ortodoxa São Jorge de Curitiba e diariamente recebe diversos pedidos de oração pelas redes.

Em todas as missas de domingo é possível realizar o batizado das crianças ou a crisma sem a necessidade dos cursos de preparação. Também é possível realizar casamentos tanto no Santuário como em outros locais onde o casal decidir celebrar a união. Vale lembrar que os sacramentos realizados na Igreja Ortodoxa equivalem aos da Igreja Católica, pois são igrejas irmãs.

Serviço

Santuário Ortodoxo Virgem Desatadora dos Nós

Endereço: Rua José Maurílio da Cruz, 87 – São José dos Pinhais (em frente à Auto Viação São José dos Pinhais)

Horários das missas: terças-feiras às 14h30 e 19h30; domingos às 10h

Contato: (41) 3398-5086 | (41) 99991-1220

http://www.facebook.com/santuarioortodoxodesatadoradosnos/