Unidade de saúde de SP inaugurada por Covas funciona sem médicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UBS (Unidade Básica de Saúde) Interativa, em Parada de Taipas (zona norte de SP), foi inaugurada no último dia 22. A unidade beneficiaria cerca de 24 mil pessoas se já estivesse em pleno funcionamento, mas a situação que a reportagem encontrou nesta terça-feira (4) é diferente. A UBS não tem médico.

"Eles apareceram apenas no dia da inauguração e depois sumiram", disse a dona de casa Lidiane Marques, 32. Ela afirma que os moradores do local temem que haja dificuldades para contratar médicos, porque a região é periférica e perigosa. "Ninguém quer vir aqui". Lidiane também aguarda a chegada de um dentista para atender sua filha.

Sem se identificar, a reportagem perguntou a uma funcionária da UBS se é possível agendar consulta com médico. "Precisa aguardar os agentes passarem na residência para fazer o cadastro, mas eles estão dividindo as áreas primeiro. Precisa contar o número de famílias. E também a gente ainda não recebeu médicos", explicou.

A funcionária disse que os médicos só iniciarão o atendimento após o cadastramento de todas as famílias da região pelas equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família), mas que a unidade ainda não possui este número. O dado consta no site da SPDM (Associação para o Desenvolvimento da Medicina) -gerenciadora da unidade em parceria com a Prefeitura de SP, sob gestão Bruno Covas (PSDB).

Segundo o portal da OSS, a UBS atenderá 6 mil famílias. No dia 28 de novembro, a doméstica Ione Moreira, 43, sentiu dor no peito e formigamento no braço, e procurou a UBS Interativa. Como não encontrou médico foi ao Hospital de Taipas, onde conseguiu atendimento. Ela aguarda a chegada do médico para tentar agendar consulta na nova UBS.

A Secretaria Municipal da Saúde afirma que, justamente nesta terça-feira (4), não havia médico disponível na UBS Interativa, mas a situação será normalizada nesta quarta-feira (5).

Diz ainda que desde a abertura da unidade, "a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina disponibiliza médicos plantonistas diariamente, enquanto finaliza a contratação dos profissionais que integrarão as seis equipes Estratégia Saúde da Família".

A Secretaria diz que a unidade faz atendimento odontológico e serviços como vacinação, curativos e procedimentos em geral. A pasta diz que a gerenciadora está em processo de mapeamento e territorialização para conhecer as ruas que serão atendidas e que o cadastramento das famílias está em andamento, com previsão de término até o fim de dezembro.