Unidade de Saúde Tingui se mobiliza para tratar da saúde da mulher

SMCS

O Outubro Rosa, mês de prevenção contra o câncer de mama e de colo de útero, está recebendo atenção especial das unidades de saúde de Curitiba. No dia 20, a Unidade de Saúde Tingui, na Regional Boa Vista, fará atividades gratuitas de prevenção e conscientização das mulheres e convida toda a comunidade para abraçar essa luta.

As participantes serão recepcionadas com um café da manhã e poderão fazer aula de zumba com a professora de dança e voluntária Ale Brito. A zumba é um exercício físico aeróbico baseado em movimentos de danças latinas.

Exame preventivo à disposição

Mas o encontro não terá só caráter festivo. As mulheres participantes de 25 a 64 anos poderão fazer exame de coleta de preventivo. Já aquelas de 50 a 69 anos poderão agendar o exame de mamografia. Essa faixa etária é considerada a que mais precisa de atenção na hora de se prevenir da doença. Não há limite de participantes nem precisa se inscrever, basta ir na unidade de saúde, que fica perto do Terminal Santa Cândida.

O objetivo é chamar as mulheres para fazer os exames, além de alertar e conscientizar as participantes sobre a doença. “Hoje o câncer é uma coisa muito atual e se a pessoa faz a prevenção e descobre a doença de forma precoce, o tratamento é muito mais rápido”, explica Viviane Marilau da Silva, da Unidade de Saúde Tingui.

A ação será no sábado para atender a demanda das mulheres que trabalham nos dias úteis, mas Viviane esclareceu que as portas da unidade estão sempre abertas para receber as pacientes, nos horários de funcionamento. “Os resultados da coleta não saem na hora, mas com a mamografia, por exemplo, já conseguimos detectar alguma coisa e marcar a consulta”, comenta. Ela ainda ressalta que o encaminhamento é imediato.

Além do café da manhã preparado pela equipe multiprofissional de técnicos e médicos da unidade, também será distribuída uma lembrancinha para quem estiver lá. O presentinho é um chaveiro rosa, formando o símbolo da campanha do Outubro Rosa, que foi feito a mão pelas técnicas da unidade de saúde.

Escute o Seu Coração

A programação conta ainda com palestras sobre a saúde promovidas pelo programa da Prefeitura Escute Seu Coração, que busca a conscientização de um estilo de vida mais saudável, com a finalidade de prevenir doenças cardiovasculares.

Haverá uma palestra com a nutricionista Luciana Moreira, que dará dicas de como melhorar a alimentação. A técnica de saúde bucal Jocelene de Abreu Castro falará sobre a importância da saúde bucal, uma vez que é comprovado que infecções dentárias podem causar sopro no coração. A unidade também contará com a presença da ginecologista obstetra Andressa Chiamulera.

Em outras regionais

Além das moradoras dos bairros da Regional Boa Vista, as curitibanas em geral estão sendo chamadas para participar das atividades do Outubro Rosa. Os avisos são enviados via aplicativo Saúde Já Curitiba, que já teve mais de 173 mil downloads.

Outras programações também estão disponíveis site da Prefeitura.

Serviço: café da manhã com zumba e prevenção

Local: Unidade de Saúde Tingui (Rua Nicolau Salomão, 655 – Tingui)

Horário: das 8h às 9h

Data: 20 de outubro