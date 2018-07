Unidade móvel de associação de advogados estaciona na Capital

Antonio Trajano

A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), entidade que congrega quase 90 mil associados traz para Curitiba sua Unidade Móvel, que desde 2016 já percorreu mais de 25 mil quilômetros, esteve em 62 cidades no estado de São Paulo, dez em Pernambuco, seis em Minas Gerais, três em Goiás , duas na Bahia e duas no Paraná.

Na sexta-feira, a Unidade Móvel da AASP estará em Curitiba (em frente ao prédio da OAB de Curitiba – Rua Brasilino Moura, 253 – Ahu, Curitiba-PR, das 10 às 17h) oferecendo diversos produtos e serviços que facilitam a rotina dos advogados para melhor atenderem seus clientes. Os advogados também podem ir até o local e apresentar sugestões para as constantes ações da entidade junto ao Poder Judiciário.