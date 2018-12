Unioeste abre inscrições para concurso público com 600 vagas

Redação Bem Paraná com assessoria

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Cascavel, abriu, às 8h desta segunda-feira (10), as inscrições do concurso público com mais de 600 vagas e formação de cadastro de reserva para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Os interessados podem fazer a inscrição pela internet, até 4 de fevereiro de 2019. As taxas variam entre R$ 120 e R$ 180, conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido.

A seleção dos candidatos ocorre por meio de prova escrita, prevista para o dia 31 de março, e da análise de títulos e currículos. O resultado do concurso deve ser divulgado no dia 24 de junho.

Veja o edital