UniOpet realiza dia D do Vestibular de Inverno

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Centro Universitário UniOpet está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2018 até o dia 17 de agosto e apresenta uma novidade para quem pretende concorrer a uma vaga nos cursos presenciais de graduação. Trata-se do Dia D UniOpet, que ocorre no próximo sábado, dia 28 de julho.

Quem fizer o vestibular nesse dia no Campus Rebouças terá direito a uma condição especial de pagamento com 50% de desconto nas duas primeiras mensalidades dos cursos presenciais. Além disso, nesse dia os candidatos terão à disposição um plantão dos coordenadores para conhecer mais detalhes sobre o curso, a estrutura da instituição e tirar dúvidas sobre condições de pagamento, entre outros assuntos.

No dia 28, os candidatos poderão esperar pelo resultado de suas provas enquanto aproveitam os food trucks instalados no local e a apresentação de uma banda ao vivo. Caso haja aprovação, o candidato já pode realizar a matrícula na hora.

Processo seletivo

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.uniopet.com.br/vestibular, nos campi do UniOpet no Rebouças e Centro Cívico, em Curitiba, e nos 23 polos de apoio presencial no Paraná e Santa Catarina para os cursos de ensino a distância de graduação e tecnólogo a distância.

O estudante que fez 450 pontos ou mais e não zerou a redação do Enem pode utilizar o resultado e não precisa fazer a prova do Vestibular.

Cursos

O UniOpet oferece graduação nas áreas de exatas, humanas e sociais aplicadas, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Pedagogia – 2ª Licenciatura e Publicidade e Propaganda, além dos cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão Empreendedora, Gestão Financeira, Gestão Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais e Produção Multimídia.

Novidade na campanha

Com o mote “Novas práticas que conectam”, a campanha do Vestibular de Inverno do UniOpet, desenvolvida pela Verbal Comunicação, conta com a participação de alunos como protagonistas. O objetivo da ação é reforçar a importância do papel do Centro Universitário UniOpet na geração de oportunidades, relacionamentos e capacitação dos alunos para o mercado.

“Estudar no UniOpet faz a diferença na minha vida. Consigo conciliar os estudos, as minhas atividades pessoais e estar o tempo inteiro conectada com o mercado de trabalho. Posso aliar ensino e prática de verdade. Isso faz a diferença. Estou conectada com a minha futura profissão e mais próxima dos meus sonhos. Já trabalho em um CMEI de Curitiba e o curso de Pedagogia está contribuindo para o meu crescimento pessoal e profissional”, diz a aluna do UniOpet Priscila Sfeir Ratacheski Lourenço.

Serviço

Vestibular de Inverno 2018 UniOpet

Inscrições: até 17 de agosto pelo site www.uniopet.com.br/vestibular, nos campi do Centro Universitário UniOpet do Rebouças e Centro Cívico ou nos polos de apoio presencial

Provas: Vestibular agendado

Informações: www.uniopet.com.br/vestibular e (41) 3028.2828