UniSociesc traz pós-graduações inéditas em Sommelieria e Técnico Cervejeiro

Redação Bem Paraná com assessoria

O Centro Universitário Sociesc - Unisociesc, em Curitiba, abre duas turma para os cursos de pós-graduação lato sensu em Sommelieria e Técnico Cervejeiro, em parceria com a Escola Superior da Cerveja e Malte, instituição especializada de Blumenau. As aulas presenciais e a distância são quinzenais e começam em 22 de junho de 2018.

Segundo a Diretora Geral da Unisociesc, Andréia Caldani, “inovar nos cursos de pós-graduação é um alinhamento com o futuro. A pós-graduação precisa promover verdadeiramente uma oportunidade para o aluno escrever, reescrever ou potencializar um projeto de vida, sob a mentoria do professor. Não pode ser apenas uma reprise da graduação e limitar-se a aulas monólogas sem o protagonismo do aluno”.

Rodrigo Sawamura, sommelier e coordenador dos cursos explica que esta é uma área em grande ascensão no mercado mundial. Sawamura foi eleito o melhor sommelier de cervejas do Brasil em 2016 e conquistou o terceiro lugar no Beer Sommeliers World Cup, em Munique, na Alemanha, em 2017. “A especialização desenvolve e aprofunda o conhecimento no que há de mais moderno e atual na área”, comenta.

Sommelieria

O curso de Sommelieria aborda análises sensoriais de degustação de vinhos, cachaças, cervejas, água mineral, cafés, chás e a influência dos fatores ambientais na produção das bebidas. A formação permite atuar na área de gastronomia, eventos, administração de adegas e cartas de vinhos. “No século 21, esse profissional é multifacetado, conhece os caminhos da produção das bebidas, armazenamento, além da cultura dos locais de origem, a melhor forma de servir e harmonizações”, conta. O sommelier, é sobretudo, um especialista indispensável nas consultorias aos clientes. O papel do profissional também é importante junto às importadoras, na compra e na venda, na elaboração de portfólios de produtos e na criação de conceito de marca.

A profissão de sommelier é regulamentada no Brasil, desde 2011, pela Lei nº 12467 definida por executar o serviço especializado de vinhos em empresas de eventos gastronômicos, hotelaria, restaurantes, supermercados e enotecas e em comissariaria de companhias aéreas e marítimas. “Curitiba tem um público exigente, é conhecedor de boas bebidas e sabe se relacionar com a gastronomia e a UniSociesc está com excelente estrutura para executar o curso”, afirma Sawamura.

Mestre cervejeiro

O mercado cervejeiro é promissor e Curitiba é referência na produção de cervejas artesanais. No segmento de bebidas (alcoólicas e não alcoólicas), o de cerveja só cresce. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), o Paraná é o quarto estado brasileiro em número de cervejarias. “Curitiba tem muitas opções de trabalho na área e a especialização refina qualquer currículo”, diz Sawamura.

Público-alvo

Sommelier de vinhos, cervejas, cachaças, formados em gastronomia e profissionais que trabalham no serviço de alimentos e bebidas, rede hoteleira e consultores liberais que possuem formação técnica na área são o público-alvo do curso de Sommelieria.

Já o mestre cervejeiro é responsável por selecionar a matéria-prima para formulação da cerveja e com seu refino, auxiliar a garantir a qualidade da produção. O curso é indicado para profissionais que atuam nas áreas da indústria cervejeira e não possuem formação técnica ou superior na área e pessoas com interesse no segmento de produção de cerveja artesanal e industrial.

Carga horária: 456h/a

Duração: 20 meses

Acesse o site: posdirect.com.br

Centro Universitário Sociesc Curitiba (Unisociesc) – Campi Palácio Avenida

Rua Luiz Xavier, 40 - Centro