Universidade de Curitiba cria ‘Jogo das Eleições’ para alunos do Ensino Médio

Redação Bem Paraná

Alunos e professores do Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba), em parceria com o Instituto Mais Cidadania e a Escola Judicial Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TER-PR), desenvolveram um projeto pioneiro denominado ‘Jogo das Eleições’, no qual os estudantes simulam uma eleição para presidente. O projeto atenderá a cerca de 2.000 jovens do Ensino Médio na Escola Judicial Eleitoral do TRE-PR e também será aplicado em escolas de outras cidades do Paraná.

O jogo de tabuleiro desenvolvido pelos professores Roosevelt Arraes e Luís Gustavo de Andrade, ambos do Curso de Direito do Unicuritiba e membros do Instituto Mais Cidadania, tem como proposta principal apresentar aos futuros eleitores temas ético-jurídicos de forma lúdica, conscientizando-os do exercício da cidadania.

Cada partida conta com a participação de seis jogadores, que são monitorados por estudantes do Unicuritiba. Após um sorteio, cada um dos jogadores recebe um perfil como candidato. Vence quem chegar à “Presidência”. Porém, o ganhador deve contar aos demais jogadores quais cartas usou para chegar até o final e vencer a disputa.

Segundo Arraes, por meio da brincadeira, os participantes escolhem cartas e atitudes como comprar votos e apenas no final do jogo é que as cartas que foram usadas pelo estudante são reveladas aos demais jogadores. Depois da disputa, os alunos do Unicuritiba se reúnem com cada grupo para uma reflexão sobre a importância de se ter consciência no momento do voto, com noções básicas de direito, cidadania e das consequências sobre o valor do voto.