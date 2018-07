Universidade Estadual do Paraná abre inscrições para o vestibular 2019

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Os interessados em concorrer a uma das 1.748 vagas ofertadas pela instituição podem se inscrever até 11 de setembro de 2018, exclusivamente pelo site www.vestibular.unespar.edu.br. Além de efetuar o preenchimento do formulário de inscrição, os candidatos devem pagar a taxa de R$ 110 até 12 de setembro. Quem deseja a isenção da taxa poderá fazer a solicitação entre os dias 1º e 23 de agosto, seguindo os critérios disponíveis no edital do processo seletivo.

A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos será disponibilizada no portal do vestibular a partir do dia 31 de agosto de 2018. São 66 cursos distribuídos por sete câmpus, sediados nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí, União da Vitória e Curitiba, que conta com dois campi: Curitiba I/Embap e Curitiba II/FAP.

O VESTIBULAR - As provas serão no dia 18 de novembro, a partir das 13h30, e o resultado está previsto para o dia 7 de janeiro de 2019, às 9h. O vestibular é composto pela prova objetiva de múltipla escolha e a prova de redação, aplicadas no mesmo dia.

A prova objetiva de múltipla escolha é composta de 60 questões, envolvendo conteúdo do Ensino Médio nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que inclui química, física biologia, energia e preservação ambiental; Ciências Humanas e suas Tecnologias, que inclui história, sociologia, geografia e filosofia; Linguagens e Códigos, que inclui português, literatura, artes, educação física e línguas (inglês e espanhol) e; Matemática e suas Tecnologias.

Há ainda, para alguns cursos dos câmpus Curitiba I e Curitiba II, o Teste de Habilidades Específicas (T.H.E) que será entre os dias 13 a 15 de dezembro de 2018, conforme Calendário do Concurso Vestibular 2018, no Manual do Candidato.

Para mais informações acesse: www.vestibular.unespar.edu.br