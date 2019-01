Universidades têm cursos de línguas abertos à comunidade.

AEN

As universidades estaduais do Paraná ofertam cursos de línguas estrangeiras para a comunidade universitária (estudantes, professores e agentes universitários) e também para a comunidade externa. São vários cursos de diferentes idiomas, além do curso de português para estrangeiros.

Os valores de inscrição e mensalidade variam de acordo com a instituição. Já os cursos são para iniciantes e também para pessoas que tem conhecimentos intermediários e avançados. Aqueles que já possuem algum conhecimento do idioma podem fazer testes de nivelamento para se enquadrar no nível adequado para a aprendizagem.

PONTA GROSSA

O Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) realiza as inscrições nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. Os idiomas oferecidos são Inglês, Espanhol e Francês. Os cursos são divididos em oito níveis semestrais, com carga horária de 42 horas em cada semestre.

A taxa para cada semestre é de R$ 200,00 e funcionários possuem 50% de desconto.

As aulas são ministradas por estudantes bolsistas de projetos de extensão ou por professores contratados como prestadores de serviços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (42) 3220 3372 ou no site-clec@uepg.br.

UNIOESTE

O Programa de Ensino de Línguas - PEL, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste/Campus de Cascavel), está com inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro. Na instituição, são oferecidos cursos de Inglês, Alemão, Italiano, Espanhol, Francês, Japonês e o Português, com foco na gramática e na produção textual. Os cursos são voltados para todas as idades, com turmas para crianças a partir dos sete anos de idade (inglês). As inscrições devem ser feitas pelo site do PEL Unioestewww.unioeste.br/pel. O aluno deve fazer seu cadastro no site, no link “Inscrição Alunos Novos”. Os horários ofertados para cada idioma poderão ser consultados pelo aluno no site, após aprovação do cadastro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00 para quem tem vínculo com a universidade e R$ 450,00 para pessoas sem vínculo, e pode ser parcelado em até duas vezes por meio de boleto.

Não há mensalidade nos cursos do PEL. Além disso, o aluno deverá adquirir o material didático indicado pela secretaria do PEL para o seu curso, que poderá ser encontrado em livrarias ou na cidade.

UNICENTRO

O Centro de Línguas/CEL da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) está com as inscrições abertas para os cursos do 1º semestre de 2019. O prazo termina no dia 23 de fevereiro. A universidade oferta cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Polonês.

A matrícula tem um custo de R$60,00 e mais duas mensalidades de R$ 90 cada. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: cel.unicentro@gmail.com ou pelo telefone 42 3421-3160.

UENP

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) oferta cursos de Inglês, Espanhol, Francês e Libras. O campus de Cornélio Procópio e o campus Luiz Meneghel de Bandeirantes ofertam cursos de Inglês e Francês.

No de Jacarezinho são ofertados os cursos de Inglês, Francês, Espanhol e Libras. As inscrições estão abertas até 9 de março. A mensalidade custa R$ 70,00 para a comunidade interna e R$ 80,00 para a comunidade externa. Mais informações pelo e-mail centrodeidiomas@uenp.edu.br ou pelo telefone (43) 3525-3589.

UEL

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL) as inscrições abrem no dia 5 de fevereiro e vão até o dia 11 de março. São ofertados cursos em 10 idiomas: Alemão, Espanhol, Inglês, Inglês para crianças, Italiano, Japonês Mandarim, Grego Clássico e Português para falantes de outras línguas. Os cursos possuem carga horária de 60 horas. O valor da taxa única semestral de R$ 300,00 para a comunidade interna e R$ 390,00 para a comunidade externa.

Os alunos que possuem conhecimento prévio em algum idioma podem fazer o Teste de Nivelamento. O período de inscrições é de 5 a 26 de fevereiro. O Teste de Nivelamento será aplicado no dia 27 de fevereiro e o resultado será divulgado dia 1º de março, às 17 horas, na página do Laboratório de Línguas.

Já a matrícula dos classificados no Teste de Nivelamento será realizada de 4 a 11 de março. Para mais informações acesse: http://www.uel.br/cch/lablinguas/

UEM - Na Universidade Estadual de Maringá (UEM) as matrículas começam no dia 25 de abril e encerram dia 30 do mesmo mês. Os cursos ofertados são Francês, Inglês, Italiano e Espanhol. Para mais informações acesse: www.ilg.uem.br ou pelo telefone (44) 3011-4262.