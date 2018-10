Universo Tuiuti traz 40 oficinas para te ajudar na escolha da profissão

Redação Bem Paraná

A partir de amanhã (24 de outubro) a Universidade Tuiuti do Paraná promoverá o II Universo Tuiuti, que acontecerá no Campus Barigui da instituição. Para o evento, os cursos de graduação programaram 40 oficinas para que os estudantes que visitarem o evento possam praticar a tão almejada futura profissão. No primeiro dia, o público poderá participar das 8 às 12 horas. Já na quinta-feira (25 de outubro), o evento acontecerá das 8 às 12 horas e depois das 13h30 às 17 horas.



Confira mais detalhes sobre o Universo Tuiuti e a programação completa do evento clicando AQUI