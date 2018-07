Uns bons drinks 

O delicioso Punch, Drinks & Co. lançou seis coquetéis bem interessantes, inspirados em países que participam da Copa. O Punch fica no Fresh Live Market, que por si só já vale uma visita. Alameda Carlos de Carvalho, 1652.

Chope, boa música e futebol

Com esta receita imbatível, a Choperia Colarinho nos brinda com o talento do genial Gulgo Favetti, nas próximas quartas. Dias 27, 04 e 11 de julho. Na minha modesta opinião o chope do Colarinho está entre os melhores da cidade. Imperdível!

Meu drink preferido

Sim, adoro Jack Daniel’s! No próximo dia 30, acontece na Usina 5 o “Jack Daniel’s Barbecue”. Evento que faz parte do itinerante “Meat Lovers, Meat Jack”. Churrasco tradicional americano e muitos drinks a base de Jack. Ingressos antecipados a R$150, com tudo incluso.

AVALIE