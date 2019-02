Urbs começa o cadastramento de estudantes para o Passe Escolar

SMCS

A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) começa nesta segunda-feira (4/2) o atendimento presencial para cadastro do Passe Escolar. A prioridade é para quem fez o pré-cadastro e agendou pela internet (https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/passe-escolar) o horário e o local de atendimento - um dos nove postos da Urbs nas Ruas da Cidadania e na Rodoferroviária.

Nos postos do Boa Vista, Fazendinha, Carmo, Pinheirinho e Rodoferroviária serão abertas salas extras, com mais quatro guichês cada, exclusivos para atendimento do Passe Escolar.

“É um reforço para não comprometer o atendimento dos outros serviços do cartão-transporte, lembrando sempre que a prioridade é atender quem fez o agendamento pela internet”, diz o coordenador da Unidade de Cadastramento e Informações, Ivan Frotté.

O passe escolar dá o direito à metade da tarifa do transporte público e é um benefício concedido a alunos matriculados em escolas públicas e particulares de ensino regular fundamental, médio e superior, que morem a mais de 1.200 metros da escola.

É preciso também que a família do estudante tenha renda de até três salários mínimos, no caso de ter um filho; de até quatro salários mínimos para dois filhos; e de até cinco salários mínimos para três filhos ou mais.

O rendimento pode ser comprovado com carteira de trabalho, contracheque ou declaração do empregador com firma reconhecida em que conste a remuneração.

Agendamento

O cadastramento pode ser feito durante todo o ano letivo. Pelo site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br) o estudante preenche um formulário e agenda um local e horário de atendimento para concluir de maneira presencial o registro no sistema da Urbs e ter direito ao benefício.

O horário de funcionamento na sede da Urbs e nas Ruas da Cidadania é das 12h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. No site os interessados encontram a relação dos documentos necessários e que devem ser apresentados para requerer o Passe Escolar.

Após a aprovação do cadastro, a Urbs fornece um cartão-transporte. Para quem já possui o cartão, é necessário apresentá-lo no momento do cadastramento. O limite por estudante é de 400 passes por ano, com uso de dois passes escolares por dia.