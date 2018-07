Urbs faz perícia extra em frota de articulados e biarticulados

SMCS

Técnicos da Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) vistoriaram 14 veículos da frota de biarticulados e articulados da Empresa Sorriso, proprietária do ônibus que teve o rompimento de uma dobradiça da tampa do assoalho, na manhã de terça-feira (24/7). O trabalho foi realizado nesta quarta-feira, 25,

Todos os veículos articulados das cinco empresas que atendem a Rede Integrada de Transporte (RIT) passarão por inspeções extras durante esta e a próxima semana para a avaliação das dobradiças dos assoalhos. Incorporados à frota no ano de 2011, os ônibus estão com a vistoria em dia e no prazo de vida útil.

“A Urbs cumpre a tarefa diária de fiscalizar e monitorar as condições dos veículos e aplicar multas em casos de negligência de manutenção. O ônibus que apresentou avaria não teve dano estrutural que pudesse parti-lo ao meio nem que pusesse em risco os passageiros. O problema foi em uma dobradiça da tampa do assoalho”, disse o prefeito Rafael Greca.

Assim que verificado o problema, o veículo da linha Boqueirão/Carlos Gomes teve a viagem interrompida e foi retirado de circulação para ser periciado. A empresa responsável foi notificada e poderá ser autuada. Todos os 1.650 ônibus urbanos do transporte coletivo de Curitiba, frota circulante e reserva, passam por inspeção diária de segurança.

“É um veículo ainda na metade da vida útil. Como tivemos esse caso na terça-feira reforçamos a inspeção com foco nas dobradiças das tampas do assoalho”, explica o presidente da Urbs, Ogney Pedro Maia Neto.

De acordo com o presidente da Urbs, a perícia apontou ferrugem na peça que quebrou. “Isso pode ter relação com qualidade da água usada na limpeza dos veículos. Tudo será avaliado para garantir a segurança dos usuários”, reforçou Maia Neto.

Revisões

Mecânicos da Urbs fazem 350 revisões por mês em ônibus da frota urbana. Os veículos com menos de dez anos passam por duas vistorias técnicas anuais. Para aqueles com tempo de fabricação acima desse prazo, as vistorias ocorrem a cada três meses. Cada vistoria avalia 75 itens de segurança e emissão de poluentes na fumaça. Os técnicos inspecionam a estrutura e registram o funcionamento do motor, dos sistemas elétrico e hidráulico, freios, das embreagens e dos pneus, as condições dos bancos, a limpeza e validade do atestado de dedetização. Até jatos d’água são usados nas inspeções para verificar infiltração, simulando dias de chuva.

Se tudo estiver em ordem, a empresa recebe um laudo para que no prazo de cinco dias retire na Urbs o selo de inspeção que tem ficar à mostra, na parte superior do posto do motorista. Caso um fiscal do transporte identifique um ônibus circulando com o selo de vistoria vencido, o veículo é imediatamente retirado da frota e a empresa multada de acordo com o regulamento.