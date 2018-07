Urbs suspende licitação para o EstaR digital em Curitiba

Redação Bem Paraná

A Urbanização de Curitiba S.A (Urbs) suspendeu a licitação para implantação do Estacionamento Regulamentado (EstaR) com fiscalização digital em Curitiba. A suspensão acabou publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (19).

Na última segunda-feira (16), a prefeitura de Curitiba chegou a anunciar a mudança no sistema de fiscalização, que passaria a valer a partir de 2019. A licitação tinha sido aberta em 12 de julho.

Segundo o texto no Diário Oficial, a suspensão ocorre porque haveria necessidade de alterações no sistema, "por razões de interesse público". “Oportunamente sairá publicação com a nova data do certame”, diz o texto.

Em Curitiba, quem estaciona em uma vaga de EstaR sem o cartão ou com o cartão preenchido irregularmente recebe uma notificação. O usuário tem cinco dias úteis para comprar um talão com dez folhas, que atualmente custa R$ 22. Se isso não ocorrer, ele terá que pagar multa de R$ 127,69 por estacionamento irregular A infração é considerada grave e dá cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo a Urbs, com o sistema de fiscalização digital, o motorista poderá comprar os créditos do EstaR por um aplicativo de celular e também em pontos de venda físicos. O aplicativo indica quantos créditos que o motorista possui e o tempo de estacionamento pago. Além disso, ele será avisado quando o período de uso da vaga estiver perto do fim. Por outro lado, esse sistema aplica diretamente a multa de R$ 127,69 se o motorista cometer uma infração no estacionamento das vagas de EstaR – por exemplo, se exceder o tempo ou se estiver sem créditos. Além disso, a tendência é que a tarifa fique mais cara. Atualmente, a hora custa R$ 2.