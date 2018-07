Urbs vai agendar pela internet atendimentos para serviços de cartão-transporte

SMCS

Passageiros do transporte coletivo de Curitiba poderão agendar pela internet o atendimento para serviços relacionados a cartão-transporte. O sistema deverá ser lançado neste mês de agosto, no site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br).

Até então, só era possível agendar atendimento para os serviços do Passe Escolar (meia tarifa para estudantes). “Vamos estender esse tipo de facilidade aos demais passageiros que precisam do atendimento da Urbs”, disse a diretora de Urbanização, Denise Vilela.

A Urbs tem dez postos de atendimento na cidade. Com o agendamento pelo site, o cidadão poderá marcar o dia, horário e local para todos os serviços relacionados a cartão-transporte: primeira ou a segunda via do cartão Usuário e também do cartão Isento (para idosos ou pessoas com deficiência física).

Organização

Com o novo serviço à disposição, a Urbs espera uma distribuição e organização melhor dos cidadãos entre os dez pontos de atendimento - nas Ruas da Cidadania e na Rodoferroviária.

De janeiro a julho deste ano, cerca de 250 mil pessoas procuraram a Urbs. “Desse total, 40% foram à Regional Matriz, enquanto nas demais Ruas da Cidadania a procura é bem mais baixa”, explica Ivan Frote, gestor da Unidade de Cadastramento.

Quase todos os atendimentos prestados nas unidades da Urbs são relativos ao cartão-transporte. Nas Ruas da Cidadania podem ser feitas a primeira via e segunda vias do cartão-transporte, consulta de saldo e extrato de usos do cartão, bloqueios, desbloqueios, atualização de cadastros, cadastramento das gratuidades para idosos e deficientes físicos e Passe Escolar (exceto na Matriz).

Extrato digital

Outro serviço on-line disponibilizado é o extrato digital, para o passageiro acompanhar a movimentação do cartão-transporte pela internet.

Para acessar o extrato digital o caminho é mesmo que o da compra de crédito on-line. No site www.urbs.curitiba.pr.gov.br é preciso procurar o espaço Cartão Transporte, acessar o ícone Extrato e Compra On-line, fazer login com o CPF e a senha. Dentro do ícone Créditos, procurar por Consultar Informações do Usuário.

O extrato só pode ser consultado por quem tem o cartão Usuário ou Estudante, que é nominal e tem CPF vinculado. Quem usa cartão Avulso não tem como ativar a função. Neste caso, o extrato deverá ser solicitado diretamente na Urbs.

Outras informações podem ser esclarecidas pela Central 156 e na Ouvidoria da Urbs, no telefone 3320-3018.