Uribe marca duas vezes, e Flamengo vence Ajax nos pênaltis

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem contar com os recém-contratados Gabigol e Arrascaeta e com Rodrigo Caio iniciando no banco de reservas, o Flamengo contou com um inspirado Uribe -que fez dois gols- para empatar com o Ajax (HOL) no tempo normal por 2 a 2, nesta quinta-feira (10), na Flórida Cup. Como venceu nos pênaltis por 4 a 3, no primeiro teste da equipe na temporada, o Flamengo obteve um ponto extra.

Neste sábado, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Eintracht Frankfurt (ALE) às 19h (horário de Brasília). Já o Ajax encara o São Paulo às 16h (horário de Brasília). Quem fizer mais pontos nestas duas rodadas se consagra campeão do Flórida Cup. A liderança pertence ao Frankfurt, que bateu o São Paulo por 2 a 1 e soma três pontos.

Taticamente, o jogo entre Flamengo e Ajax apresentou muitas falhas defensivas, mas para quem gosta de assistir uma partida agitada, com muitos gols e oportunidades de ambos os lados, o duelo foi prato cheio. Brasileiros e holandeses não abriram mão de atacar, o que proporcionou um confronto cheio de "lá e cá" no Orlando City Stadium.

O Rubro-negro teve mais volume de jogo, e o Ajax foi mais objetivo em suas conclusões. No segundo tempo, as equipes fizeram muitas alterações, algo que já era esperado.

Logo aos 15 minutos, Huntelaar tabelou com Cerny, recebeu nas costas de Pará e tocou no cantinho direito do goleiro Diego Alves, abrindo o placar para o Ajax.

O Flamengo chegou ao empate três minutos depois, quando Éverton Ribeiro deu um lindo lançamento para Uribe, que, esperto, viu o goleiro adiantado e deu um bonito toque de cobertura.

Aos 23, Vitinho recebeu na esquerda, chutou, e o baixinho goleiro Lamprou quase tomou um frangaço ao deixar a bola passar debaixo de suas pernas. Por sorte, deu tempo de se recuperar.

Quando o Flamengo já era melhor na partida e criava oportunidades, o Ajax fez uma linda troca de passes na intermediária rubro-negra aos 30 minutos, e a bola sobrou para Labyad, que teve tranquilidade para tocar no canto e colocar os holandeses novamente na frente do placar.

Aos 42 minutos, Diego recebeu na intermediária e experimentou. O goleiro Lamprou espalmou e deu rebote para Uribe, oportunista, fazer o 2 a 2 em Orlando.

Primeiro reforço da temporada, Rodrigo Caio fez sua estreia com a camisa do Flamengo entrando no segundo tempo da partida. O zagueiro demonstrou segurança nas vezes em que foi exigido, embora aparentasse ainda estar sem ritmo de jogo, algo natural em início de temporada.

Melhor jogador do Flamengo na reta final da temporada passada, Éverton Ribeiro demonstrou continuar bem tecnicamente. Por ele, passaram as melhores jogadas da equipe no primeiro tempo, inclusive o gol de Uribe, que nasceu de lindo lançamento do meia. O atacante, aliás, demonstrou faro de artilheiro e deixou o dele duas vezes, indicando para o técnico Abel Braga que pode ser útil.

Outro que brilhou em campo foi o goleiro Diego Alves, fazendo, pelo menos, cinco grandes defesas ao longo da partida.

FLAMENGO

Diego Alves; Pará (Rodinei), Rhodolfo (Rodrigo Caio), Léo Duarte (Matheus Dantas), Renê (Trauco); Cuéllar (Ronaldo), Willian Arão (Piris da Motta), Diego (Jean Lucas); Éverton Ribeiro (Thiago Santos), Uribe (Henrique Dourado), Vitinho (Berrío). T.: Abel Braga

AJAX

Lamprou; Kristensen, Schuurs (Veltman), Magallán, Sinkgraven (Bakker); Eiting (Jensen), Gravenberch (De Wit), Labyad; David Neres (Ekkelenkamp), Huntelaar (Traoré), Cerny (Lang). T.: Erik ten Hag

Estádio: Orlando City Stadium, Orlando (EUA)

Juiz: Estaban Rosano (EUA)

Cartões amarelos: Piris da Motta (Flamengo); Veltman, De Wit (Ajax)

Gols: Huntelaar, aos 15min, e Labyad, aos 30min do primeiro tempo (Ajax); Uribe, aos 18min e aos 42min do do primeiro tempo (Flamengo)