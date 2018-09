Urnas eletrônicas começam a ser lacradas no Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições no Paraná começam a ser lacradas nesta sexta-feira (21), pela Justiça Eleitoral. O estado tem mais de 7 milhões e 971 mil eleitores, a maioria com o cadastro biométrico. Serão pouco mais de 26 mil seções eleitorais. Destas 23.069 seções terão biometria, o que representa 88,32%, e outras 3.050 não terão biometria, cerca de 11,68%.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), a auditoria para verificação do funcionamento das urnas será realizada nos mesmos dias e horários da votação oficial, ou seja, no dia 7 de outubro, data do primeiro turno e no dia 28, data do segundo turno, se houver.

Os trabalhos de auditoria podem ser acompanhados por fiscais de partidos políticos, coligações, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e por entidades representativas da sociedade.