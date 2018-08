Urso invade hotel nos EUA que inspirou livro 'O Iluminado'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hotel que inspirou o livro "O Iluminado", de Stephen King, recebeu uma visita assustadora na última semana. Um urso entrou pela porta da frente e farejou pelo lobby do Stanley Hotel, em Estes Park, no Colorado, na última quinta (23).

A invasão ocorreu de madrugada e, por sorte, nenhum hóspede estava no local no momento. O vídeo foi feito por um funcionário que estava atrás do balcão. O urso aparece em cima de um sofá, olhando pela janela e depois andando pelo salão, em direção a saída.

As imagens viralizaram na internet. "O funcionário teve a coragem de filmar?? Eu já estaria bem longe", comentou um internauta. "Alguém lembrou de avisar os hóspedes para ficarem no quarto, com as portas bem trancadas?", comentou outra.

O animal deixou o recinto minutos após o vídeo, sem que o funcionário precisasse avisar o serviço de controle animal. As autoridades americanas alertam que, no entanto, o animal poderia ter ficado irritado e se tornado violento com qualquer movimento brusco.

Assim como o urso curioso, outros animais foram clicados invadindo ambientes humanos. Em junho, um canguru interrompeu um jogo de futebol na Austrália e só saiu minutos depois, por conta própria. No ano passado, também nos EUA, um gambá invadiu uma loja de bebidas e ficou bêbado ao tomar uma garrafa inteira de bebida, que havia caído no chão.