Uruguai anuncia a renovação de Óscar Tabárez por quatro anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A AUF (Associação Uruguaia de Futebol) anunciou na manhã desta sexta-feira (21) a renovação do compromisso com o técnico Óscar Tabárez. O novo acordo com o treinador, que desde 2006 ocupa o cargo, vale por mais quatro anos.

Tabárez soma 185 jogos e detém o recorde de mais partidas no comando da seleção celeste. O comandante veterano também é o único treinador a dirigir o mesmo time por quatro Mundiais (Itália-1990, África do Sul-2010, Brasil-2014 e Rússia-2018).

A confirmação do novo compromisso de Tabárez surge como uma boa notícia para o São Paulo. Caso o 'Maestro" não permanecesse no comando, Diego Aguirre aparecia como uma das opções analisadas pela federação do país vizinho.

Confirmado no cargo, Tabárez tenta levar o Uruguai para a quarta Copa do Mundo consecutiva. Somente entre 1962 e 1974, o time celeste obteve tamanha regularidade de participações na principal competição da modalidade.

Os primeiros compromissos de Tabárez serão nos amistosos contra Coreia do Sul, no próximo dia 12, e Japão, em 16 de outubro. Em novembro, a equipe reencontrará a França, atual campeã mundial e algoz da Celeste Olímpica na Copa da Rússia.