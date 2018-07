Uruguaio Gonzalo Carneiro celebra retorno aos gramados no São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite do último sábado (21), o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Morumbi também representou a volta de Gonzalo Carneiro aos gramados. O atacante de 22 anos não atuava desde novembro do ano passado, quando defendia o Defensor, do Uruguai, e pôde estrear pelo Tricolor.

"Grande vitória da equipe. Voltei a nascer depois de dez meses sem poder jogar. Só me resta agradecer a todos os profissionais que me ajudaram a tratar essa lesão (no púbis). Com trabalho e dedicação pude voltar a fazer o que realmente amo. Dia a dia vou retomar meu nível. Muito obrigado às pessoas que sempre me apoiaram nesses últimos tempos. Família, amigos, companheiros e torcedores. Mas ainda temos muito pela frente!", escreveu o atacante em seu Instagram.

Gonzalo Carneiro custou R$ 2,6 milhões ao São Paulo, que passou a ter 50% de seus direitos econômicos, em três anos de vínculo. Contra o Corinthians, ele entrou na vaga de Nenê aos 37 minutos do segundo tempo. O técnico Diego Aguirre, seu compatriota, celebrou o recomeço na carreira do pupilo e aposta que ele será importante para o Tricolor no restante da temporada.

O São Paulo segue como vice-líder do Brasileirão, agora com 29 pontos. O primeiro colocado é o Flamengo, com 30.