Usinas produzem 49% mais etanol na safra deste ano

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Com preços mais atraentes para as usinas, a produção de etanol hidratado -utilizado diretamente nos veículos flex- cresceu 49,03% neste ano no centro-sul do país, enquanto a fabricação de açúcar despencou.

Os dados estão em relatório da safra de cana-de-açúcar no centro-sul do país divulgado nesta quarta-feira (24) pela Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar).

De acordo com o levantamento, desde o início da safra, em abril, até o último dia 16, a produção de etanol -incluindo o anidro, que é misturado à gasolina antes da comercialização-, atingiu 25,86 bilhões de litros.

Desse total, 17,87 bilhões foram de hidratado, que apresentou o forte crescimento em relação à safra 2017/18.

A maioria das usinas do centro-sul tem plantas industriais com capacidade de fabricar etanol e açúcar, e a definição do total de cana que vai para cada um depende muito do cenário econômico.

Como o etanol nesta safra tem sido mais rentável para as empresas do que o açúcar, preferiram produzir o combustível. Reflexo disso, a fabricação de açúcar alcançou 23,39 milhões de toneladas, enquanto no mesmo período de 2017 foram produzidas 31,33 milhões, queda de 25%.

Além disso, de acordo com Antonio de Padua Rodrigues, diretor-técnico da Unica, outro fator que contribui para a menor produção açucareira foi o fato de 17 usinas terem optado por não fabricá-lo.

Enquanto na safra passada as usinas que produziram só etanol representaram 14,43% do total de cana moída, nesta safra elas passaram a responder por 19%.

PRODUÇÃO EM QUEDA

Na safra deste ano, foram processadas 483,56 milhões de toneladas de cana, ou 3,54% menos em comparação às 501,3 milhões do mesmo período na safra passada.

A queda no acumulado da safra ocorreu devido à estiagem e deve se acentuar até dezembro, quando a maioria das usinas já terá encerrado a moagem.

A projeção da Unica é de que a safra atinja cerca de 560 milhões de toneladas de cana, queda de 6,04% em relação às 596 milhões de toneladas previstas inicialmente.

Essas 36 milhões de toneladas equivalem praticamente à produção do Paraná todo na safra 2017/18, quinto maior produtor do país e que colheu 37 milhões de toneladas. O maior produtor é São Paulo, com 357,1 milhões de toneladas na última safra.

Até agora, 15 usinas concluíram a safra e tiveram queda média de 15,5% no total de cana moída.