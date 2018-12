USP investiga quem são fãs de Bolsonaro armados em foto na faculdade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sobre a mesa lê-se ameaças escritas em duas placas: "Está com medo, petista safada?". "A nova Era está chegando." Atrás delas, estão quatro rapazes.

Um com o bóton da bandeira da Coreia do Norte fixada ao terno segura um revólver, outro está trajado com uma camiseta escrita Trump acompanhada da frase icônica do presidente americano: "Faremos a América grande de novo", em inglês.

No centro, há um terceiro jovem vestido com roupa militar acompanhado de mais um revólver. E, ao fundo, um quarto rapaz aparece com o rosto descaracterizado segurando bandeira nacionalista americana. Na lousa branca é possível ler a expressão "Nova Era" e o símbolo B17, uma referência ao número da chapa de candidatura do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

Toda essa produção ocorreu para uma foto clicada em uma sala da FEA (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade) da Universidade de São Paulo. A incitação à violência chocou os alunos e forçou a direção da instituição a abrir uma sindicância para investigar as circunstâncias do ato.

As investigações internas, que ficarão sob a responsabilidade de três professores nomeados pela direção, vão buscar saber se os rapazes são estudantes da FEA, se as armas que aparecem na fotografia são de brinquedo ou verdadeiras e quando a fotografia foi tirada.

De acordo com a assessoria da faculdade, a direção tomou conhecimento da fotografia com mensagens violentas nesta segunda-feira (29), após uma aluna da instituição publicá-la nas redes sociais.

O fato foi classificado de "inaceitável" pelo diretor Fábio Frezatti. "Em algumas situações algo que pode ser pensado como 'brincadeira' pode ser o estopim para aumento da agressividade e mesmo ameaças. Isso é inaceitável pois queremos um ambiente em que a comunidade possa pensar, discutir, aprender e crescer. Truculência não faz parte desse cardápio seja qual for a sua forma de exteriorização", disse por meio de nota.

O diretor disse ainda que o ambiente universitário existe "como um campo de debate de inúmeros temas, inclusive o político, e a nossa tradição é pacífica". "E queremos que assim continue, para todos, num ambiente em que a pluralidade seja uma prática real, política, religiosa, de gênero ou outra perspectiva."

"O período eleitoral foi tenso e as expectativas oscilaram com muita radicalização. Uma vez terminado o processo eleitoral, imagina-se que as acomodações ocorram e os ânimos sejam acalmados. Afinal a vida segue", disse o diretor em seu comunicado.

Segundo Júlia Köpf, presidente da Gestão Delta, que comanda o Centro Acadêmico Visconde de Cairu, da FEA, a fotografia foi compartilhada em um grupo de WhatsApp dos estudantes de administração noturno da turma de 2016, neste domingo (28), após o término das eleições. "Uma menina que está nesse grupo postou e as coisas começaram a crescer a partir daí", disse.

Por meio de nota, o centro acadêmico afirmou que apesar de a foto ter um cunho eleitoral, não se trata de uma simples manifestação política. "É um retrato misógino e violento, de caráter fascista, que ameaça os direitos democráticos da coletividade dos estudantes."

"A foto faz parte de uma onda de extremismo e práticas violentas por todo país. Só em nossa Universidade, observamos também suásticas sendo pintadas na porta de residências estudantis e apologia à violência dentro dos campi. Diante deste cenário, é preciso que nós tenhamos posicionamento em nome da democracia e pela paz."

Köpf informou ainda que uma comissão do centro acadêmico vai acompanhar a apuração do caso realizada pela FEA e, como repúdio à fotografia, será realizado nesta quinta-feira (1º de novembro) um fórum entre estudantes, funcionários e professores para discutir casos de intolerância e insegurança da faculdade.

PROTESTOS

Dois grupos, um a favor de Jair Bolsonaro (PSL) e outro contrário, fizeram marchas dentro do campus da USP nesta segunda (29), e promoveram uma disputa "ele sim" versus "ele não" entre os prédios da universidade, no Butantã (zona oeste).

O ato em apoio ao presidente eleito reuniu cerca de 20 pessoas -a maioria não estuda na USP. Organizado em resposta, um protesto "contra o fascismo" e pela democracia atraiu em torno de mil pessoas, segundo estimativa da guarda universitária.

O evento "Marcha do Chola Mais", marcado pelo Facebook para "cantar e comemorar" a vitória de Bolsonaro, recebeu mais de 2.800 confirmações de presença até a tarde desta segunda.

Os seguidores do capitão reformado criticavam o que chamam de doutrinação de esquerda nas universidades públicas e de perseguição a militantes de direita. Queriam "mostrar que a USP não é hegemônica da esquerda, dos comunistas".

Um dos organizadores foi o deputado estadual eleito pelo PSL em São Paulo Douglas Garcia, 24, que não estuda na instituição. Cofundador do movimento Direita São Paulo, ele discursou no fim do ato e criticou o que classifica como uso de recursos públicos para difundir ideologias políticas.

De acordo com Garcia, o ato foi organizado a pedido de alunos da USP que se sentem intimidados a se declarar de direita no ambiente universitário. O evento na rede social foi criado pela página USP Livre, uma organização de estudantes identificados com o liberalismo econômico e o conservadorismo.