USP realiza seminário para debater propostas de partidos para a cultura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP realizará o seminário "A Política Cultural dos Partidos Políticos" nesta quarta (3).

O evento reunirá representantes dos partidos para que apresentem propostas e discutam como situam a cultura no conjunto de suas políticas para o Brasil.

Especialistas da USP coordenarão três mesas onde os representantes devem expor suas ideias. Ao final, uma quarta mesa reunirá esses coordenadores, um jornalista e um convidado da plateia para debater o que foi apresentado e concluir o evento. Todas as mesas contarão com um momento dedicado a perguntas do público.

Luiz Milanesi, professor titular da USP e um dos idealizadores do evento, espera que os representantes dos partidos exponham qual o valor atribuído à área cultural.

O seminário terá início às 9h no Auditório Lupe Cotrim, na ECA (av. prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária) com término previsto para as 17h.

Para participar, é necessário inscrever-se. Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no site www2.eca.usp.br/lacip/?p=607 .