Usuários relatam queda no WhatsApp na tarde desta terça-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários do Twitter relataram que o serviço de mensagens WhatsApp ficou fora do ar por volta de 30 minutos na tarde desta terça-feira (22).

De acordo com o site Outage Report, havia reclamações sobre o funcionamento do app em várias partes do mundo. Os relatos passavam de mil em países como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Índia e Paquistão.

No Twitter, a hashtag #whatsapp subiu para segundo lugar nos Trending Topics em menos de 10 minutos.