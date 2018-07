Vacinação contra poliomielite e sarampo vai de 6 a 31 de agosto

Antonio Trajano

De 6 a 31 de agosto acontece em todo Brasil a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo. A campanha é voltada exclusivamente às crianças com idade entre 12 meses e menores de 5 anos, incluindo as que já receberam as vacinas anteriormente. O Dia D da campanha está marcado para 18 de agosto. A meta é vacinar ao menos 95% das crianças dessa faixa etária. Não será realizada uma campanha de vacinação contra sarampo voltada para adultos.

Como ressalta o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, a alta cobertura vacinal, acima de 95% da população-alvo, é necessária para se evitar que novos casos de sarampo apareçam no país. “O Brasil já registrou casos de sarampo em seis estados. Não podemos deixar que a doença continue avançando. Por isso, os responsáveis pelas crianças entre 12 meses e menores de 5 anos devem aproveitar a campanha nacional e vacinar seus filhos”, diz Nardi.

O secretário lembra que nos últimos anos informações errôneas em circulação têm prejudicado as campanhas de vacinação e comprometido a imunização contra diversas doenças, entre elas o sarampo e a poliomielite.