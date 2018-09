Vacinações contra a pólio e o sarampo no Paraná passam dos 83%, e meta fica mais próxima

Da Redação Bem Paraná com assessoria

No dia do encerramento da campanha nacional, 80% das crianças de um a menores de cinco anos foram vacinadas contra a pólio e o sarampo em todo o país. Segundo informado no sistema, até esta sexta-feira (31), Amapá, Rondônia e Pernambuco já vacinaram mais de 95% das crianças, ou seja, atingiram a meta do Ministério da Saúde. O Paraná atingiu pouco mais de 83% de cobertura nas duas vacinas, e está próximo da meta de imunizar até 95% do público-alvo.

Mas, dez estados estão abaixo da média nacional de 80% das crianças vacinadas contra as duas doenças. O Rio de Janeiro continua com o menor índice de vacinação, seguido por Roraima, Distrito Federal, Amazonas, Acre, Pará, Bahia, Piauí, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Apesar de terminar nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde orienta estados e municípios que não atingiram a meta, a abrir os postos de vacinação no sábado, 1º de setembro.

Até esta sexta-feira, o Paraná havia aplicado vacinas em 487.619 crianças contra a poliomielite (83,88%) e 484.749 contra o sarampo (83,39%). Neste sábado (1) municípios com baixa cobertura promovem novo Dia D de vacinação nos postos de saúde. Curitiba realiza a ação com 11 postos abertos neste sábado.