Vagner Love vira a esperança para Corinthians reagir contra o Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da derrota para o Red Bull, nesta quarta-feira (30), em Itaquera, por 2 a 0, o Corinthians espera conseguir uma reação imediata neste sábado, no clássico com o Palmeiras, também pelo Paulista. Para isso, o time alvinegro espera contar com o reforço de Vagner Love.

Nesta quinta, o artilheiro, de 34 anos, teve sua inscrição regularizada na Federação Paulista de Futebol e já está apto a defender o alvinegro no torneio estadual. O aproveitamento dele na partida será definido hoje pelo técnico Fábio Carille, no último treino antes do clássico.

O Corinthians, aliás, marcou para hoje a apresentação oficial do jogador justamente após a atividade no CT.

Nos últimos três dias, o Artilheiro do Amor tem participado normalmente das atividades do Timão e demonstrou estar em ótima forma física. A própria comissão técnica ficou empolgada com o resultado dos exames realizados no jogador, que estava no Besiktas, da Turquia.

Mesmo que não seja titular, é grande a possibilidade de ele, ao menos, ficar no banco de reservas amanhã, no estádio do arquirrival.

Dias antes de Love ser confirmado pelo Corinthians, Carille já falava como pretendia utilizá-lo na equipe. Para o treinador, o atacante pode desempenhar até quatro funções no time. Além de sua posição de origem, pode ficar como falso 9, jogador pela esquerda ou pela direita.

Desta forma, Carille entende que é possível escalar o camisa 9 junto com Mauro Boselli ou com Gustagol.