Vagner Mancini é demitido do Vitória após sofrer goleada do Atlético

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vagner Mancini foi demitido do comando do Vitória. O treinador não resistiu à goleada sofrida para o Atlético-PR por 4 a 0, neste domingo (29), e acabou desligado do clube logo após a partida disputada na Arena da Baixada.

"Após o resultado de hoje, nós, da diretoria do Esporte Clube Vitória, decidimos que o treinador Vagner Mancini não segue no nosso comando técnico", afirmou o presidente do clube, Ricardo Davi. "Estamos tomando todas as providências no sentido de buscar um novo comando técnico."

Essa é a segunda goleada sofrida pelo Vitória depois da retomada do Campeonato Brasileiro após o recesso para a Copa do Mundo. Antes disso, o time rubro-negro já havia levado 4 a 1 do arquirrival Bahia. Em compensação, o Vitória venceu os dois jogos disputados no Barradão, contra Paraná e Sport.

Mancini deixa o Vitória perto da zona de rebaixamento do Brasileiro. A equipe tem 18 pontos e apenas dois à frente do grupo dos quatro últimos colocados. O Vitória tem o pior ataque da competição, com 31 gols sofridos em 16 partidas.

Confira o comunicado do Vitória na íntegra:

"O Esporte Clube Vitória comunica que Vagner Mancini não é mais o técnico da equipe principal do Clube. A saída do treinador foi definida na noite deste domingo (29).

O Vitória agradece os serviços prestados e deseja boa sorte ao profissional, que esteve à frente do comando técnico do Leão em 216 partidas".