Vai comprar um carro? Veja quanto o seguro auto pode pesar na escolha

Comprar um carro vai muito além de escolher o modelo que mais agrada ou aquele que possui os valores e condições mais atrativos. Modelos mais vendidos, importados ou nacionais, gastos com combustíveis, tudo isso é preciso levar em conta. Porém, tem outro fator que muitos brasileiros não se atentam e que deve influenciar na decisão da compra de um carro: o seguro auto. Por isso, a ComparaOnline fez um levantamento comparativo entre os dois modelos automotivos, comparando gêneros e idades diferentes, que mostram a grande variação de preços que, a longo prazo, pode ser um fator determinante para o motorista.

Segundo Paulo Marchetti,CEO Brasil da ComparaOnline, marketplace de comparação de seguros e créditos, muitos consumidores acham que o preço do seguro é feito apenas levando em consideração o valor do veículo e não sabem que as seguradoras avaliam também o risco que aquele modelo pode ter na região em que ele vai circular. “Acontece, algumas vezes, de um carro mais barato ter o seguro auto mais caro do que modelos com preços elevados. Isso porque em determinada região é mais visado e acaba oferecendo mais riscos. É preciso fazer essa comparação antes da compra do carro, colocar na ponta do lápis, analisar exatamente cada caso e perfil e ver o que vale mais a pena”, explica.

Ainda segundo a ComparaOnline, existem diversos fatores que envolvem a exposição do veículo, tais como: CEP de pernoite, área de circulação, utilização do veículo (lazer, ida e volta do trabalho, deslocamento para cursos ou faculdade, utilização do veículo para prestação de serviços, motorista de aplicativos etc), local onde o veículo pernoita e onde é estacionado quando utilizado para trabalho e/ou faculdade e cursos.

Além de todos esses fatores, o perfil do principal condutor do veículo também pesa bastante na definição do preço, neste quesito as informações mais importantes são idade, gênero e estado civil. “O risco que o motorista representa para seguradora é o principal fator a ser considerado. Se na análise da base de uma determinada seguradora um veículo popular registrar índices altos de roubo, provavelmente este terá um custo maior no seguro”, afirma Marchetti. Ao comparar quatro modelos diferentes, a ComparaOnline detectou que, dependendo do perfil do segurado, o seguro auto pode variar desde 3,95% até 20,15% do valor da tabela FIPE.

Confira o comparativo feito pela ComparaOnline entre os modelos Honda Fit, HB20, Fox Pepper e Gol:

Mulher 23 anos, solteira (perfil com idade de “risco”)

1) Honda Fit LX CVT zero km

1.1) Seguradora 1 -> R$ 8.445,37 -> 12,19% Tabela Fipe

1.2) Seguradora 2 -> R$ 5.165,32 -> 7,45% Tabela Fipe

1.3) Seguradora 3 -> R$ 3.706,39 -> 5,35% Tabela Fipe

1.4) Seguradora 4 -> R$ 3.244,91 -> 4,68% Tabela Fipe

1.5) Média -> R$ 5.140,50 -> 7,42% Tabela Fipe

2) HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut zero km

2.1) Seguradora 1 -> R$ 7.581,43 -> 11,56% Tabela Fipe

2.2) Seguradora 2 -> R$ 3.670,88 -> 5,60% Tabela Fipe

2.3) Seguradora 3 -> Sem aceitação

2.4) Seguradora 4 -> Sem aceitação

2.5) Média -> R$ 5.626,16 -> 8,58% Tabela Fipe

3)Volkswagen Fox Pepper I Motion 1.6 Flex 16V 5p zero km

3.1) Seguradora 1 -> R$ 3.987,77 -> 6,48% Tabela Fipe

3.2) Seguradora 2 -> R$ 4.261,15 -> 6,92% Tabela Fipe

3.3) Seguradora 3 -> R$ 4.157,15 -> 6,75% Tabela Fipe

3.4) Seguradora 4 -> R$ 11.843,30 -> 19,23% Tabela Fipe

3.5) Média -> R$ 6.062,35 -> 9,84% Tabela Fipe

4)VW Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p zero km

4.1) Seguradora 1 -> R$ 6.882,01 -> 13,61% Tabela Fipe

4.2) Seguradora 2 -> R$ 7.938,33 -> 15,70% Tabela Fipe

4.3) Seguradora 3 -> R$ 5.951,41 -> 11,77% Tabela Fipe

4.4) Seguradora 4 -> R$ 9.459,80 -> 18,71% Tabela Fipe

4.5) Média -> R$ 7.557,89 -> 14,95% Tabela Fipe

Variação de 47,02,98% no preço de automóveis usados para este comparativo, em relação a média mais cara x média mais barata.

Mulher 39 anos, solteira

1) Honda Fit LX CVT zero km

1.1) Seguradora 1 -> R$ 3.317,00 -> 4,79% Tabela Fipe

1.2) Seguradora 2 -> R$ 3.080,00 -> 4,44% Tabela Fipe

1.3) Seguradora 3 -> R$ 2.909,44 -> 4,20% Tabela Fipe

1.4) Seguradora 4 -> Sem aceitação

1.5) Média -> R$ 3.102,15 -> 4,48% Tabela Fipe

2) HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut zero km

2.1) Seguradora 1 -> R$ 5.944,29 -> 9,07% Tabela Fipe

2.2) Seguradora 2 -> R$ 4.340,00 -> 6,62% Tabela Fipe

2.3) Seguradora 3 -> R$ 3.992,42 -> 6,09% Tabela Fipe

2.4) Seguradora 4 -> Sem aceitação

2.5) Média -> R$ 4.758,90 -> 7,26% Tabela Fipe

3)Volkswagen Fox Pepper I Motion 1.6 Flex 16V 5p zero km

3.1) Seguradora 1 -> R$ 2.434,04 -> 3,95% Tabela Fipe

3.2) Seguradora 2 -> R$ 4.217,64 -> 6,85% Tabela Fipe

3.3) Seguradora 3 -> Sem aceitação

3.4) Seguradora 4 -> R$ 3.635,50 -> 5,90% Tabela Fipe

3.5) Média -> R$ 3.429,06 -> 5,57% Tabela Fipe

4)VW Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p zero km

4.1) Seguradora 1 -> R$ 3.954,37 -> 7,82% Tabela Fipe

4.2) Seguradora 2 -> R$ 7.107,99 -> 14,06% Tabela Fipe

4.3) Seguradora 3 -> Sem aceitação

4.4) Seguradora 4 -> R$ 4.455,36 -> 8,81% Tabela Fipe

4.5) Média -> R$ 5.172,57 -> 10,23% Tabela Fipe

Variação de 66,74% no preço de automóveis usados para este comparativo, em relação a média mais cara x média mais barata.

Homem 24 anos, solteiro (perfil com idade de “risco”)

1) Honda Fit LX CVT zero km

1.1) Seguradora 1 -> R$ 8.839,49 -> 12,76% Tabela Fipe

1.2) Seguradora 2 -> R$ 5.953,23 -> 8,59% Tabela Fipe

1.3) Seguradora 3 -> R$ 5.721,59 -> 8,26% Tabela Fipe

1.4) Seguradora 4 -> R$ 3.613,70 -> 5,22% Tabela Fipe

1.5) Média -> R$ 6.032,00 -> 8,71% Tabela Fipe

2) HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut zero km

2.1) Seguradora 1 -> R$ 8.523,06 -> 13,00% Tabela Fipe

2.2) Seguradora 2 -> R$ 4.154,83 -> 6,34% Tabela Fipe

2.3) Seguradora 3 -> Sem aceitação

2.4) Seguradora 4 -> R$ 7.524,18 -> 11,48% Tabela Fipe

2.5) Média -> R$ 6.734,02 -> 9,07% Tabela Fipe

3)Volkswagen Fox Pepper I Motion 1.6 Flex 16V 5p zero km

3.1) Seguradora 1 -> R$ 4.363,43 -> 7,09% Tabela Fipe

3.2) Seguradora 2 -> R$ 4.689,28 -> 7,61% Tabela Fipe

3.3) Seguradora 3 -> R$ 5.203,66 -> 8,45% Tabela Fipe

3.4) Seguradora 4 -> R$ 12.411,40 -> 20,15% Tabela Fipe

3.5) Média -> R$ 6.666,94 -> 10,83% Tabela Fipe

4)VW Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p zero km

4.1) Seguradora 1 -> R$ 7.691,84 -> 15,21% Tabela Fipe

4.2) Seguradora 2 -> Sem aceitação

4.3) Seguradora 3 -> R$ 6.699,71 -> 13,25% Tabela Fipe

4.4) Seguradora 4 -> R$ 9.922,36 -> 19,62% Tabela Fipe

4.5) Média -> R$ 8.104,64 -> 16,03% Tabela Fipe

Variação de 34,36% no preço de automóveis usados para este comparativo, em relação a média mais cara x média mais barata.

Homem 30 anos, solteiro

1) Honda Fit LX CVT zero km

1.1) Seguradora 1 -> R$ 4.389,89 -> 6,34% Tabela Fipe

1.2) Seguradora 2 -> R$ 4.204,72 -> 6,07% Tabela Fipe

1.3) Seguradora 3 -> R$ 3.544,31-> 5,12% Tabela Fipe

1.4) Seguradora 4 -> R$ 4.159,94 -> 6,00% Tabela Fipe

1.5) Média -> R$ 4.074,72 -> 5,88% Tabela Fipe

2) HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut zero km

2.1) Seguradora 1 -> R$ 8.756,43 -> 13,36% Tabela Fipe

2.2) Seguradora 2 -> R$ 6.460,56 -> 9,86% Tabela Fipe

2.3) Seguradora 3 -> R$ 4.959,25 -> 7,56% Tabela Fipe

2.4) Seguradora 4 -> R$ 4.800,47 -> 7,32% Tabela Fipe

2.5) Média -> R$ 6.244,18 -> 9,52% Tabela Fipe

3)Volkswagen Fox Pepper I Motion 1.6 Flex 16V 5p zero km

3.1) Seguradora 1 -> R$ 3.366,14 -> 5,47% Tabela Fipe

3.2) Seguradora 2 -> R$ 5.182,92 -> 8,42% Tabela Fipe

3.3) Seguradora 3 -> R$ 5.378,58 -> 8,73% Tabela Fipe

3.4) Seguradora 4 -> R$ 6.162,95 -> 10,01% Tabela Fipe

3.5) Média -> R$ 5.022,65 -> 8,16% Tabela Fipe

4)VW Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p zero km

4.1) Seguradora 1 -> R$ 5.822,40 -> 11,51% Tabela Fipe

4.2) Seguradora 2 -> R$ 8.273,30 -> 16,36% Tabela Fipe

4.3) Seguradora 3 -> R$ 5.825,00 -> 11,52% Tabela Fipe

4.4) Seguradora 4 -> R$ 8.190,79 -> 16,20% Tabela Fipe

4.5) Média -> R$ 7.027,87 -> 13,90% Tabela Fipe