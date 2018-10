Vai gravar um vídeo currículo? Veja dicas para não errar

Da redação

O vídeo currículo pouco a pouco vem ganhando espaço nos processos seletivos em todo mundo. No Brasil a ferramenta deixa de ser uma realidade usada somente na seleção de vagas criativas e profissionais jovens, como traines e ganha o gosto dos demais RHs das empresas, principalmente pela assertividade e otimização nos processos.

Não à toa surgem inúmeras dúvidas do que vestir, o que falar ou fazer frente às câmeras. Quando usada a seu favor, a ferramenta em vídeo passa de temida à aliada do candidato, sendo uma ótima opção para se mostrar criativo frente aos demais, além de economizar tempo e dinheiro ao substituir fases exaustivas e longas presenciais.

Para facilitar esse processo e ajudar os candidatos a terem seu desempenho 100% assertivo na hora de gravar o vídeo, Cammila Yochabell, especialista em RH e fundadora da plataforma de empregos em formato de vídeo currículo Jobecam, dá dicas fundamentais para não errar mais na hora de gravar o seu.

Video currículo

Como fazer

1 Gravar sem script

Normalmente o candidato tem apenas 30 segundos para se “vender”. Tempo suficiente para o recrutador dar o play, tenha atenção captada e decida agendar uma entrevista presencial ou não. Portanto, é essencial que o candidato levante seus principais pontos, de maneira concisa e atrativa.

2 Uso de fundos escuros

A imagem do candidato é o primeiro contato com o recrutador. Assim como em currículos impressos com foto, fundos escuros causam uma má impressão, demostram certa falta de preocupação com aparência, além de correr o risco de dificultar a visualização. O ideal é um fundo neutro, com parede branca ou cinza, além de bom enquadramento.

3 Não identificar a cara da empresa antes da entrevista

Identificar qual é a cara da empresa que deseja a vaga ou o perfil que é mais levado em conta da profissão na hora da contratação é a dica. Na pesquisa o candidato vai identificar qual a roupa mais adequada, vocabulário a ser usado e qual expertise que precisa ser destacada na hora da entrevista.

As vantagens

Objetividade

Demonstre o seu poder de síntese, seja breve e objetivo. Se você conseguir sintetizar em 30 segundos ou no máximo 1 minuto e meio tudo que é relevante em sua trajetória, certamente cativará o recrutador.

Sinceridade

Seja você, sempre. Quanto mais você pôr verdade em sua apresentação, mais chances você terá de ser considerado para uma entrevista presencial. Nunca se falou tanto sobre propósito e valores como nos dias atuais, mostre vontade de ser realmente visto e exponha sua trajetória de forma clara.

Processo mais rápido

O vídeo currículo permite gerar processos seletivos mais rápidos e dinâmicos. Através do vídeo, suas informações chegam à empresa recrutadora sem qualquer barreira de localização física ou empecilhos de agenda.

Propaganda

Permite ao candidato, demonstrar o que tem de melhor para oferecer à empresa. Mostrar suas qualidades muito além do que descrito numa folha de papel.

Emprego

Maior chance de um match perfeito com a empresa. Com as qualidades em evidência, fica mais fácil do candidato se enquadrar numa empresa que valorize os atributos pessoais.

Novidades

Mais do que mostrar e valorizar suas qualidades, um vídeo currículo revela um profissional antenado, dinâmico e aberto às novidades.

Escolhas por competência

O vídeo currículo evita escolhas tendenciosas ou prejulgamentos dos recrutadores, dando chances mais igualitárias aos participantes de um processo seletivo.