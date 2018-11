'Vai tomar um tapão para perder os dentes', afirma Gabi sobre Nadja Pessoa em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta terça-feira (23), Gabi Prado voltou a falar sobre Nadja Pessoa para seus aliados dentro do confinamento. Em conversa com Leo Stronda e Luane Dias, Gabi fez um comentário bem agressivo sobre como seria o encontro com a empresária fora do confinamento.

"Vai tomar um tapão para perder os primeiros dentes da boca". "Logo um socão na boca", complementou Luane.

"É burra porque vive dentro de um negócio e quer que todo mundo tome punição sendo que também vai tomar", disse a modelo, se referindo ao episódio desta manhã, quando Nadja se atrasou para o trato dos animais e reclamou que Luane foi realizar a tarefa em seu lugar.

"Ela desestrutura de uma forma que você não consegue não responder. Eu ia sair de boa, mas ela quis me humilhar", concordou a carioca. João Zoli, que também acompanhava a conversa, deu sua opinião: "Usa do programa, né? Quero ver meter essa bronca lá fora".

"Se ela me perturbar até o final, eu pego ela lá fora. Ela tem que pedir a Deus pra nunca mais encontrar comigo. A gente sair daqui e não encontrar mais", garantiu Luane Dias.