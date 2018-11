Vale da Música recebe baixista de Ziggy Marley, Jimmy Cliff e Steel Pulse

Redação Bem Paraná com assessoria

O palco flutuante da Ópera de Arame recebe sua segunda atração internacional neste final de semana. O consagrado baixista de reggae Amlak apresenta sua trajetória na música em versão instrumental no sábado, dia 10, às 12h. O show faz parte da programação do Vale da Música, projeto apresentado pelo Bradesco e realizado pela Futura Fonte em parceria com a DC Set Eventos, que apresenta música instrumental de terça a domingo, das 10h às 18h. O valor da entrada é de R$10 a inteira e R$ 5 meia-entrada, válida também para moradores de Curitiba.

Amlak tem no currículo importantes parcerias. Atualmente toca com o grupo Steel Pulse, mas também faz show com grandes nomes do reggae mundial. Uma de suas turnês favoritas foi a comemoração dos 50 anos da Bob Marley Tour, juntamente com Ziggy Marley, os originais The Wailers, I-Threes, Pato Banton e Jimmy Cliff. Então, o público pode esperar muitos sucessos do estilo musical jamaicano, inclusive a famosa “Baby Come Back” que gravou junto com o UB40.

Final de Semana no Vale da Música

No sábado, além de Amlak, o Vale da música também apresenta Santi Beis com o projeto Candombes del Uruguai abrindo o dia, às 10. Após o show de reggae internacional, sobem ao palco o quarteto Metais do Vale com world music e, para finalizar o dia de shows, a dupla Prodóssimo e Ribas tocam o melhor da MPB instrumental.

No domingo, 11, o público poderá curtir música camponesa, MPB, com destaque para o grupo Tique Taque Tá com repertório infantil.

Veja a programação completa do Vale da Música de 10 a 18 de novembro:

Sab 10/11/2018



Snti Beis - Candombes del Uruguai - 10h00 a 12h00

Steel Pulse Amlak Tafari - 12h10 a 14h10

Quarteto - Metais do Vale - World Music - 14h20 a 15h50

Prodóssimo / Ribas - MPB - 16h00 a 18h00

Dom 11/11/2108

Rios Florestas e Viola - Mus Camponesa - 10h00 a 12h00

Vem que vem Trio - MPB - 12h10 a 14h10

Taque Tique Tá - MPB para Criança - 14h20 a 16h20

Quarteto - Cordas do Vale - World Music - 16h30 a 18h00

Terca 13/11/2018



Kozmos - Rock Dub Psicodalia - 10h00 a 12h30

Feijão no dente - Samba - 12h40 a 15h10

Santa Elena - Musica Caribenha - 15h20 a 17h50

Quarta 14/11/2018



Emanuel Bach Trio - Indian Jazz - 10h00 a 12h30

Duo Sur - Tangos e Boleros - 12h40 a 15h10

Jazz Cigano - Jazz Manouche - 15h20 a 17h50

Quinta 15/11/2018



Karma Jazz - Jazz - 10h00 a 12h30

Los Tangueteros - Tangos del 900 - 12h40 a 15h10

Santa Elena - Musica Caribenha - 15h20 a 17h50

Sexta 16/11/2108



Prodóssimo / Ribas - MPB - 10h00 a 12h00

Murillo da Rós & Luciano Madalozzo - Flamenca - 12h10 a 14h10

Quarteto - Sax do Vale - World Music Ok - 14h20 a 15h50

Kozmos - Rock Dub Psicodalia - 16h00 a 18h00

Sab 17/11/2018



Duo Sur - Tangos e Boleros - 10h00 a 12h00

Father & Son - Classicos do Rock - 12h10 a 14h10

Quarteto - Metais do Vale - World Music - 14h20 a 15h50

Trio Quintina - Mus Progressiva Brasileira - 16h00 a 18h00

Dom 18/11/2108



Rios Florestas e Viola - Mus Camponessa - 10h00 a 12h00

Diego Salvetti duo - Viloão 8 Cordas Italia - 12h10 a 14h10

Taque Tique Tá - MPB para Criança - 14h20 a 16h20

Quarteto - Cordas do Vale - World Music - 16h30 a 18h00

Tour Vale da Música – O tour é mais uma atração do Vale da Música. É oferecido gratuitamente dentro da programação do evento. A atividade possui um roteiro por volta de toda a Ópera de Arame, incluindo áreas que antes não eram abertas ao público, como o palco e os arredores. Nesse passeio, os monitores do projeto contam a história e curiosidades do teatro e também falam sobre atrações culturais em cartaz. Foram selecionados 12 universitários dos cursos de turismo, relações públicas e publicidade para compor esse grupo de trabalho, treinados para conduzir essa ação.

Sobre o projeto Vale da Música

Com apresentação do Bradesco e realização da Futura Fonte em parceria com a DC Set Eventos, Curitiba ganhou em setembro o Vale da Música, um projeto ímpar no país que mudará o cotidiano da Ópera de Arame. Entre os pontos turísticos mais visitados da cidade, o espaço recebeu benfeitorias e revitalizações constantes para o melhor atendimento ao público. Agora, na nova fase, implantação de música e cultura diariamente em um palco flutuante e móvel no meio do lago da Ópera de Arame, que vem recebendo shows ao vivo de música instrumental, de terça a domingo, das 10h às 18h.