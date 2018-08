Valéria Valenssa diz que teria ficado mais 2 anos como Globeleza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram 15 anos à frente da televisão como a Globeleza nas vinhetas de Carnaval da Globo. Valéria Valenssa, 46, revelou em entrevista a Daniela Albuquerque que o impacto de deixar o cargo foi muito grande em sua vida.

"Queria ter feito mais dois anos, ter uma grande saída, uma despedida honrosa, mas não foi dessa maneira. Cheguei em uma reunião junto com o advogado, ele simplesmente falou 'hoje você não é mais, vamos colocar outra no seu lugar'. Não estava preparada, fui para casa muito triste", disse a modelo.

Com a saída, Valéria teve depressão profunda e precisou da ajuda dos filhos para conseguir sair do estado emocional em que ficou. Casada com o designer alemão Hans Donner desde 1993, ela confessou até ter pensado em suicídio. Ela é mãe de dois adolescentes.

"Passou pela minha cabeça [o suicídio], mas como eu tinha os meninos para cuidar, eles precisavam de mim, então ficava o tempo inteiro no quarto com eles, não saía. Se não fosse os meus filhos pequenininhos, a minha alegria daquele momento ali, eu não estaria mais aqui hoje não."

Sobre as sucessoras que entraram em seu lugar, Valéria diz que foram corajosas em assumir o posto. "É muito difícil você substituir uma pessoa que ficou 15 anos como Globeleza e mantendo o título, fazendo sucesso. Você deixa uma marca, um legado [...]. As meninas fizeram o papel delas, cada uma fez o papel dela, e elas estão de parabéns, porque foram muito corajosas."

Hoje Valéria garante não sentir falta da personagem. "Estava num momento já mãe, amamentando, e era um sonho também. Foi difícil para mim sair da maneira que foi, mas se você perguntar 'você sente falta hoje?', não, não sinto falta".

Em fevereiro deste ano, Valéria participou da entrega das chaves da cidade para o Rei Momo. O ato marcou a abertura oficial das festas de Carnaval na cidade e também o retorno de Valéria, que ficou 15 anos afastada da folia.

Atualmente, o posto de Globeleza está com Érica Moura. No início de 2018, a Globo começou a divulgar a tradicional vinheta da Globeleza para anunciar o Carnaval. Como no ano anterior, Moura não mais aparece nua, e sim revezando entre trajes típicos e um maiô colorido.

Em junho deste ano, Valéria revelou pensar em fazer inseminação artificial para tentar uma menina, mas o marido, Hans Donner, não estava favorável à ideia. A entrevista para Daniela Albuquerque irá ao ar nesta quinta-feira (16), às 22h45, no programa Sensacional, da RedeTV!.