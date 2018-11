Valeria Valenssa é eliminada do reality Dancing Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Valeria Valenssa é a sexta participante a deixar do reality Dancing Brasil, da Record. No programa dessa quarta-feira (7), ela foi eliminada pelo voto do público.

Seu número foi embalado pela música "So Happy Together", dos Beatles. Os juri, formado por Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho, não se cativou com a dança, e deu à dançarina apenas 24 pontos.

A ex-Globeleza fez uma das três piores apresentações, e foi para a zona de risco com o ator e modelo Bernardo Velasco e a atriz Camila Rodrigues.

Na decisão final, do espectador, Valeria recebeu 28,14% dos votos para continuar na atração. Com isso, ela foi eliminada.

Além de Velasco e Camila, o Dancing Brasil ainda conta com Juliana Rios, Pérola Faria, Lu Andrade, Oscar Filho, Allan Souza Lima e Amaral.