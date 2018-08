Valorize as mulheres!

Na pré-história as tarefas entre homens e mulheres eram divididas, os homens tinham a função de trazer o alimento para casa (caverna), eles eram os caçadores, saiam diariamente em busca de carne de animais para alimentar seu clã, já as mulheres colhiam pequenos frutos e cuidavam da próle.

Com o passar do tempo, os homens pararam de caçar e começaram a cuidar da terra, e logo depois começaram a trabalhar nas mais diversas atividades, e para isso, criaram o dinheiro, para que com ele comprassem a comida que agora não era mais caçada.

No momento em que algumas mulheres perceberam que poderiam se aventurar fora de casa, exercendo uma atividade, assim como os homens, elas não perderam tempo e foram à luta.

Esta saída de casa foi muito dura, pois as mulheres acabaram acumulando uma dupla jornada, continuaram cuidando da casa e ainda trabalhavam fora, enfrentaram o preconceito de uma sociedade machista e patriarcal.

Acontece que elas vieram decididas a tomar conta, e o que nunca faltou a elas foi vontade de vencer e vontade de trabalhar para serem independentes. Em todas as áreas em que se aventuraram elas fizeram tão bem quanto e muitas vezes melhor do que os homens.

Existem milhares de exemplos de mulheres que fazem trabalhos antes só de homens, mas eu destaco uma: a árbitra de futebol Sílvia Regina, que num jogo de futebol que apitou em São Paulo, um esporte até então totalmente dominado pelos homens, sofreu com o preconceito machista dos jogadores, técnicos e da torcida.

Acontece que a Sílvia Regina, foi exemplar, correu mais que muito árbitro homem, pôs ordem no campo, fez a torcida e os 22 jogadores entenderem que quem mandava no campo era ela, Parabéns!!

Felizmente, a luta por igualdade e dignidade da mulher iniciada em 8 de março de 1857 por trabalhadoras que deram a própria vida em troca desse ideal não foi em vão.

Então você meu amigo leitor Homem, não se esqueça de valorizar e apoiar as mulheres da sua vida, ok?

Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

