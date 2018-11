'Vamos confiar no resultado que sair porque vamos vencer', diz Mourão

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), afirmou, neste domingo (7), que confia no processo eleitoral, apesar da identificação de problemas nas urnas. "Tem problema nas urnas, urna que falha, que não aparece a foto, vamos aguardar", disse.

"Está tudo bem. Se eu não confiar nisso [no sistema eleitoral], acabou o Brasil. Vamos confiar no resultado que sair porque vamos vencer."

No Rio, o filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), afirmou que eleitores estão relatando uma "enxurrada" de problemas nas urnas.

Ao deixar Brasília, após votar neste domingo (7), Mourão disse que falou com o candidato a presidente pelo telefone e que ele "está animado e tranquilo".

Mourão disse ainda que a base aliada do governo já desembarcou em peso e já demonstra apoio a Bolsonaro.

"Se você somar o pessoal da agricultura, os evangélicos e o pessoal das polícias, é bastante gente", afirmou.

Apesar do otimismo quanto a uma eventual vitória no primeiro turno, Mourão evitou falar em composição de um ministério de Bolsonaro. Disse que, se eleito, o capitão reformado deverá compor com alguns partidos, mas deve selecionar a equipe independentemente da legenda a que pertencem,

"Com alguns partidos, ele [Bolsonaro] pode compor, mas eu acho que ele vai em torno de nomes. Nossos partidos são muito fracos, temos que mudar o sistema partidário porque ele não nos representa mais. É uma coisa de que todo mundo tem certeza."