Vamos crescer ainda mais e vencer a eleição, diz Haddad após Datafolha

Folhapress

VITÓRIA DA CONQUISTA, BA (FOLHAPRESS) - Em cima da carroceria de uma uma camionete, Fernando Haddad (PT) segura as mãos do governador da Bahia Rui Costa e candidato à reeleição (PT) e arrisca uns passos do jingle de campanha em ritmo de pagode.

Em sua primeira agenda eleitoral como candidato à Presidência da República no Nordeste, foi recebido por uma multidão estimada nas ruas de Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia.

O petista comemorou o desempenho que teve na pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14) na qual ele aparece em segundo lugar, numericamente empatado com Ciro Gomes (PDT), com 13% das intenções de voto.

"Vamos crescer ainda mais, agora que estamos oficialmente na campanha, e vencer essa eleição", afirmou Haddad em rápida entrevista concedida à imprensa.

Para o petista, a definição de seu nome como candidato à Presidência em substituição ao ex-presidente Lula, declarado inelegível pela Justiça Eleitoral, fez com que a campanha ganhasse corpo nas ruas e com que o eleitor assimilasse seu nome como candidato.

"O certo é que estaremos todos juntos, lutando pela libertação de Lula e contra as injustiças desse país" disse Haddad, que estava acompanhado de sua candidata a vice-presidente Manuela D'Ávila (PC do B).

Ainda desconhecido de grande parcela do eleitorado, Haddad escorou-se na popularidade do governador Rui Costa, que lidera a corrida pelo governo da Bahia com 50% das intenções de voto, segundo o Ibope.

Mesmo assim, teve o seu nome confundido por eleitores que o chamaram de "Andrade" na cidade baiana, que é considerada um dos maiores redutos do PT no Brasil —foram 20 anos de gestões petistas em Vitória da Conquista entre 1997 e 2016.

"Andrade' é o candidato de Lula, tamo junto com ele", gritava Firmino de Sousa Oliveira, 45, pouco antes de o candidato petista chegar ao ato de campanha.

Ao ser informado sobre o nome correto do ex-prefeito de São Paulo, Oliveira deu de ombros: "Não importa se é Andrade ou Haddad, o importante é que vamos votar nele porque ele representa Lula e o povo do Nordeste".

O mesmo pensa a estudante do ensino médio Silvia Cássia de Lima, 19, moradora de Poções, cidade vizinha a Vitória da Conquista, que disse estar ainda se acostumando à ideia de Fernando Haddad como candidato —mas garantiu que votará no petista.

Ao comentar sobre o desconhecimento do eleitorado, Haddad afirmou que está há apenas três dias como candidato e uma nova chapa e que a população irá conhecê-lo.

Haddad, Manuela e Rui Costa percorreram as ruas centrais de Vitória da Conquista acompanhados por cerca de 2.000 pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar. Militantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) engrossaram o público presente.

Durante a caminhada, um locutor que atuou como uma espécie de mestre de cerimônias buscava associar o nome de Haddad ao do ex-presidente Lula.

Num rápido discurso ao final do ato, o governador Rui Costa defendeu o ex-presidente e conclamou os eleitores a votar em Fernando Haddad: "Lula está preso, mas o povo está livre para votar. Vamos eleger os candidatos que estão com o povo".

Haddad, Manuela e Rui Costa ainda participaram de uma caminhada na cidade de Jequié, também no sudoeste baiano.