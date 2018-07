'Neymar faz as pessoas rirem', diz Van Basten e cobra mudança de comportamento

Folhapress

MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Diretor de desenvolvimento técnico da Fifa, o ex-jogador holandês Marco Van Basten ironizou as quedas e simulações de Neymar durante a Copa do Mundo e cobrou uma mudança de comportamento do atleta no futuro.

A atitude de Neymar e exagero ao sofrer faltas viraram memes e piadas por todo o planeta. "É sempre bom ter humorismo no jogo, ele faz as pessoas rirem", ironizou o holandês, que na Copa da Rússia faz parte do grupo de estudos técnicos da Fifa.

Depois, sem ironias, Van Basten cobrou uma mudança de comportamento do jogador daqui em diante.

"Não é uma boa atitude em geral. Você tem de tentar fazer o seu melhor e se você está atuando muito as pessoas vão ver e isso não vai ajudar em nada. Na minha opinião pessoal, ele tem de entender esta situação", disse Van Basten, campeão europeu em 1988 e um dos principais atacantes da história do Milan.

Durante a Copa do Mundo, Neymar recebeu muitas críticas por conta das simulações de faltas e reclamações com a arbitragem.

Contra a Costa Rica, em partida válida pela segunda rodada, o atacante viu a marcação de um pênalti sobre ele ser revertida pelo árbitro holandês Bjorn Kuipers após consultar o VAR (árbitro assistente de vídeo).

Ele foi criticado também pela reação, considerada exagerada, depois de sofrer um pisão do mexicano Layún. "É absolutamente patético. Ninguém duvida das suas habilidades, é um jogador magnífico. Ainda assim, é realmente patético quando começa a rolar como se estivesse em agonia. Por que ele acha que precisa fazer isso?", questionou o britânico Alan Shearer.

Coordenador do grupo de estudos técnicos da Copa, Carlos Alberto Parreira saiu em defesa de Neymar. "O Neymar dentro de campo é muito agredido também. Ele realmente atrai essa mídia toda, mas para nós o que realmente importa é que ele faz a diferença", disse.